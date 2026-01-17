可以鳥瞰七期和遠方雲彩 這家證券分公司美得像藝術中心還辦珠寶展

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司空間寬敞，像座藝術中心。記者黃寅／攝影
美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司空間寬敞，像座藝術中心。記者黃寅／攝影

台股頻創新高，證券業欣欣向榮；隨著科技的發展，證券公司的樣貌也在逐漸改變。走進美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的證券公司，許多人會驚訝地懷疑，這是以往印象中四處都有行情看板的「號子」嗎？事實上，它看起來像是一座藝術中心，這兩天還正進行一項珠寶設計展，參觀的人來來往往，一點都沒有以往證券公司的味道。

美好證券市證分公司負責人、副總經理楊敦熙說，因為董事長黃谷涵個人的思考和品味，認為投資理財應該可以走出新的樣貌，因此希望藉由空間的設計和服務流程的改變，改變大家以往對金融業的印象。

加上，他們也認為以往陌生開發的那一種開發客戶方式已經不適合現在剛出校門的年輕人。因此，他們就著手打造一個不一樣的空間，希望透過舉辦好的活動和內容，「讓想要學投資的人可以走向我們」，像這次珠寶設計展的珠寶設計師鄭佩琪也是美好證券的客戶，因為得知證券公司有這麼好的空間，討論後決定在此舉辦個展。

楊敦熙說，市證分公司有448坪，由曾經擔任數屆金曲獎、金馬獎頒獎典禮視覺設計統籌的該公司品牌長羅申駿負責設計。透過大面的落地窗可以鳥瞰七期節比鱗次的高樓大廈和遠方的雲彩。窗邊的植物有多種，並都經過挑選且一定是真的植物。目前已辦過演講、品酒會、電影紀錄片發表會等，並透過很多不同活動，讓工作人員了解客戶的需求，並與客戶產生連結。

鄭佩琪說，她一次在podcast裡聽到美好證券的設計如何不同，於是好奇的親自探訪，後來發現果真不同，因此逐步接觸。這次她和美好證券提起想在此舉辦個展的想法，經過雙方討論，覺得可行，就促成了這次的展出，從現場的布置以及連續兩天看展的人潮和證券公司的服務，她都覺得非常滿意。

美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司空間寬敞，像座藝術中心。記者黃寅／攝影
美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司空間寬敞，像座藝術中心。記者黃寅／攝影
珠寶設計師鄭佩琪也是美好證券的客戶，因為得知證券公司有這麼好的空間，討論後決定在此舉辦個展。記者黃寅／攝影
珠寶設計師鄭佩琪也是美好證券的客戶，因為得知證券公司有這麼好的空間，討論後決定在此舉辦個展。記者黃寅／攝影
美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司空間寬敞，舉辦過品酒會、電影紀錄片發表會等。記者黃寅／攝影
美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司空間寬敞，舉辦過品酒會、電影紀錄片發表會等。記者黃寅／攝影
美好證券市證分公司負責人、副總經理楊敦熙說，希望透過舉辦好的活動和內容，「讓想要學投資的人可以走向我們」。記者黃寅／攝影
美好證券市證分公司負責人、副總經理楊敦熙說，希望透過舉辦好的活動和內容，「讓想要學投資的人可以走向我們」。記者黃寅／攝影
美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司可以鳥瞰七期節比鱗次的高樓大廈和遠方的雲彩。記者黃寅／攝影
美好證券位在台中市七期聯聚中雍大廈32樓的分公司可以鳥瞰七期節比鱗次的高樓大廈和遠方的雲彩。記者黃寅／攝影

