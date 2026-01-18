16檔資本支出飆增受惠股出列 聯發科、國巨等受矚目

台積電（2330）宣布今年資本支出達520至560億美元高於法人預期，背後來自全球科技大廠大幅增加今年資本支出以強化競爭優勢，如美國八大雲端服務業者（CSP）金額即上看6,000億美元，帶動台廠包括台積電、國巨（2327）*等16檔「資本支出暴增受惠股」備受市場矚目。

2026年全球科技大廠資本支出預計將再創新高，主要受生成式AI基礎建設需求驅動，包括亞馬遜、微軟、Alphabet、Meta及甲骨文在內的八大CSP業者，法人預估今年資本支出合計將突破6,000億美元，年增逾40%。

知名市調機構顧能（Gartner）預估，這波「資本支出狂潮」將帶動今年全球IT支出首度突破6兆美元大關，年增近10%。法人認為，從上游半導體，到下游零組件、組裝等均將受惠。

統計今年來內資買超、近周股價上漲，且法人預期將受惠全球資本支出暴增趨勢的個股，包括台積電、國巨*、環球晶、聯發科、台達電、南亞科、力成、華通、鴻勁、華邦電、欣興、創意、旺宏、華新、力積電、金居等16檔。

台積電受惠全球CSP大廠加大資本支出擴張力道，AI相關晶片接單暢旺，加上先進封裝CoWoS產能滿載，帶動今年美元營收將年增30%，激勵各大內外資紛紛上調目標價，目前以晨星的2,700元最高。

聯發科受惠谷歌今年資本支出將逾1,000億美元帶動，且谷歌將其TPU商業化並大獲成功，因此除雙方合作的TPU v7e外，法人預估v8e可望於下半年設計定案，因此包括大摩、Aletheia資本等紛紛按讚看好。

近來股價強勢表態的國巨，由於AI伺服器對高階被動元件的用量與規格大幅提升，且關鍵原物料銀價飆漲引發的漲價潮，法人紛紛看好今年的營收與獲利表現。

欣興手握GPU、ASIC伺服器等ABF載板大單，加上上游原物料供應緊張，且受惠載板換代使面積與板層數增加，有利載板調價機會，帶動營收與獲利成長，其中每股稅後純益法人上看13~13.5元，年增接近六成水準，激勵近來股價強揚表態。