台股高檔震盪免驚？半導體超級周期2026續強、支撐中長期動能

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
在全球AI浪潮持續擴散、半導體景氣同步回溫下，台股後市再度成為市場關注焦點。示意圖。聯合報系資料照

在全球AI浪潮持續擴散、半導體景氣同步回溫下，台股後市再度成為市場關注焦點。隨著全球半導體銷售額屢創新高、產業成長動能由單一產品線擴散至多元應用，市場普遍看好台灣半導體供應鏈在2026年持續受惠，並成為支撐台股中長期表現的關鍵引擎。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，年初以來包括台股在內的全球投資情緒樂觀，根據12月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位再度降至3.3%，創下歷史紀錄低，加上台股歷年1、2月向來有作夢行情、紅包行情加持，晶圓龍頭大廠法說樂觀，都是台股1月以來持續強勢站穩3萬點大關之上的原因。

楊立楷表示，在AI發展有增無減的帶動，與美國高度連動的台股在2026年將持續受惠，根據美國半導體產業協會(SIA)最新統計顯示，2025年11月全球半導體銷售額達753億美元，年增29.8%，一舉改寫歷史新高。

值得注意的是，此波成長並非來自單一產品線，而是主要半導體類別需求同步擴張。世界半導體貿易統計組織(WSTS)則預估2026年全球半導體銷售額有望達到9754億美元，年增22.5%，距離年銷售額1兆美元僅一步之遙，對於台股半導體產業將為一大挹注。

楊立楷認為，中長期而言，在強勁的AI基建與投資需求、寬鬆的財政與貨幣政策環境下，台灣總經與獲利基本面狀況依然穩健，尤其是過往產業成長性集中於科技族群的狀態已開始轉變為擴散至各產業，投資可持續聚焦具優異獲利條件支持之企業及科技股為主要核心配置，透過相關ETF參與市場，降低短期高檔震盪風險。

