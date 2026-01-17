台股外資爆買 飛越31K…上市櫃市值同步攻頂

台美關稅確定15%不疊加、台積電（2330）法說報佳音雙重利多激勵，台股昨（16）日百花齊放再寫驚奇，創下多項紀錄，包括飛越過「31K」大關，狂漲598點收31,408點創新高，周線四紅，單周飆漲1,119點；櫃買指數盤中294.77點、收盤292.78點，為2000年5月來高點；帶動集中市場總市值達102.3兆元，櫃買總市值7.8兆元，合計達110.1兆元，同步創高。

台股挾雙重「利誘」，外資昨天大舉回補399.1億元，為去年9月10日後最大買超手筆；投信則續賣超77.1億元，連16賣；自營商買超50.6億元，由賣轉買。八大公股行庫逢高調節87.3億元。

外資在台積電法說會前，連續賣超台積電十個交易日，昨天認錯回補，斥資175億元買超1.01萬張，推升台積電股價最高上探1,750元，終場上漲50元收1,740元，市值高達45.1兆元，盤中、收盤股價、市值均改寫歷史新猷。

有別先前加權指數大漲大多是「台積電一個人武林」，昨天多方同步點火科技、受惠關稅的傳產族群，集中市場成交金額放大至8,514億元，上市櫃合計達1.03兆元的歷史次高，僅次於7日台股飛越30,000點時的1.04兆元。

由於台積電董事長魏哲家指出，人工智慧（AI）需求是真實的，但需要關注台灣電力供應，電力充足才能持續擴充產能。也推升重電與能源族群昨天紛紛來「電」，除華城大漲6.3%，收在965元，頗有挑戰千金股氣勢；亞力亮燈漲停。包括森威能源、雲豹能源、天方能源、鴻德能源也都攻上漲停。

凱基投顧表示，就技術面觀察，目前大盤持續維持沿著5日均線上漲創高的格局，短線先以昨天長紅低點30,844點做為防守支撐，只要守住短線仍可維持強勢，接下來大盤波段高點有望挑戰31,800點到32,000點。

展望後市，永豐投顧總經理黃柏棠指出，農曆年前紅盤行情可望延續至1月底，從本益比區間來看，台股的上檔空間將再次提升。布局重點包括，晶圓代工相關供應鏈如封測、特化、設備、廠務、耗材等；記憶體報價受惠股、ABF與BBU等AI應用族群。