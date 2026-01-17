外資升台積電目標價 最高2,600

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電法說後外資最新目標價
台積電法說後外資最新目標價

台積電（2330）法說會釋出亮麗財報與展望後，外資券商紛紛火速上修台積電目標價，多數已站上2,000元關卡，以高盛上調至2,600元最高，反映先進製程與AI需求能見度同步升溫。

台積電盤後鉅額交易歷史前十高價格在昨（16）日一次全改寫，最高一筆出現1,760元新天花板，較收盤價1,740元高出20元，法人估算，換算成加權指數還有165點上漲空間，短線指數上看31,573點，距離32,000大關更進一步。

彙整外資券商最新台積電目標價，多數反映先進製程與AI需求能見度提升，其中，高盛將目標價由2,330元大幅調升至2,600元，瑞銀由1,800元上修至2,500元；滙豐、野村分別上調至2,400、2,280元。

此外，摩根大通（小摩）、美銀、摩根士丹利（大摩）、里昂及法巴，目標價分別在2,250、2,150、2,088、2,000、1,990元，外資圈普遍看好台積中長期成長。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻就三點提出觀點，首先，在無塵室空間高度受限的情況下，台積電仍計畫2026年投入鉅額資本支出，擴產節奏與執行能力成為市場焦點。

二，市場關切「非AI需求」的看法，高階智慧手機與高階個人電腦需求可望維持穩健。

三，台積電已將長期毛利率目標上調至56%以上，主因AI半導體營收占比快速提升，也重塑整體毛利結構。

