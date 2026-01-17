關稅談判+台積法說利多點火…台股創新高 法人喊衝37K

台美關稅談判取得突破性進展，加上台積電（2330）法說展望驚豔市場，台股昨（16）日氣勢如虹，突破「31K」大關，續創歷史新高。隨元月做夢行情發酵，投顧法人圈紛紛調升台股2026年高點預測，最高上看37,088點，並喊出明年挑戰4萬點大關。

富邦投顧董事長陳奕光指出，台股高點將由台積電股價決定。若以台積電目標價調升至2,450元換算，指數高點預估可達37,088點，考量台積電明年每股稅後純益（EPS）有望達123元，指數更有機會上看4萬點。

三大名師上修台股目標價

台新投顧副總經理黃文清同樣對長線展望表示樂觀，預期今年高點上看36,000點。他強調，本次台美談判達成「對等關稅15%不疊加」共識，台灣更取得全球首例半導體優惠配額與豁免保障，有效化解關稅威脅。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台積電資本支出上調至560億美元創下新高，為科技股財報注入強心針。雖然短線可能震盪，但AI仍是2026年成長主旋律，上市櫃公司獲利成長將為股價提供堅實下檔保護。

布局上，陳奕光、黃文清、黃詣庭建議聚焦三大方向，第一是「AI同心圓核心」，以台積電為核心，第二層擴展至CoWoS、共同封裝光學技術（CPO）、ASIC族群，第三層AI伺服器零組件包含散熱、機殼、電源、記憶體、被動元件等。

二是「關稅政策受惠股」，此輪談判的對等關稅低於原先稅率，台灣傳統產業得與日、韓等對手站在相同基礎競爭，因此產地在台灣且以外銷美國為主的工具機、重電、汽車零組件、自行車及運動器材等相對受惠。

第三是「十全十美選股法」，關注資本支出上調、漲價題材、AI Space、CPO、TPU、AI電力、國防、反內捲（原物料）、主動式ETF成分股、台幣升值概念等十大概念。

法人提醒短線三大風險，首先是技術面過熱，可能引發獲利了結賣壓；其次是日圓套利平倉，造成股市波動；最後是地緣政治與關稅後續，需持續關注川普關稅法院宣判及美伊局勢等。