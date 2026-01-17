就市論勢／AI 鏈、航空族群 可留意

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，加上金融業公布正向財報後股價勁揚，在AI題材相關撐腰及關稅傳佳音等雙利多提振下，台股昨（16）日終場收在31,408點，上漲598點、再寫收盤新高，成交量明顯放大；周線連四紅。

部分供給有限零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。

投資建議

展望後市，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，2026年電子股、傳產股及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。

布局上仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

延伸閱讀

談判大勝利？台美關稅協議拍板 廖先翔：台灣科技人才面臨集體失血

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

輸美關稅底定台股續創高 新台幣收31.572元連3升

相關新聞

台股外資爆買 飛越31K…上市櫃市值同步攻頂

台美關稅確定15%不疊加、台積電法說報佳音雙重利多激勵，台股昨（16）日百花齊放再寫驚奇，創下多項紀錄，包括飛越過「31...

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

關稅談判+台積法說利多點火…台股創新高 法人喊衝37K

台美關稅談判取得突破性進展，加上台積電法說展望驚豔市場，台股昨（16）日氣勢如虹，突破「31K」大關，續創歷史新高。隨元...

外資升台積電目標價 最高2,600

台積電法說會釋出亮麗財報與展望後，外資券商紛紛火速上修台積電目標價，多數已站上2,000元關卡，以高盛上調至2,600元...

就市論勢／AI 鏈、航空族群 可留意

市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，加上金融業公布正向財報後股價勁揚，在AI題材相關撐腰及關稅傳佳音等雙利多提振下，台股昨（16）日終場收在31,408點，上漲598點、再寫收盤新高，成交量明顯放大；周線連四紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。