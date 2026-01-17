就市論勢／AI 鏈、航空族群 可留意

盤勢分析

市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，加上金融業公布正向財報後股價勁揚，在AI題材相關撐腰及關稅傳佳音等雙利多提振下，台股昨（16）日終場收在31,408點，上漲598點、再寫收盤新高，成交量明顯放大；周線連四紅。

部分供給有限零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。

投資建議

展望後市，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，2026年電子股、傳產股及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。

布局上仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。