一周熱門零股／0050、群創 交投重心

台股本周焦點在於台美關稅協議、台積電（2330）法說會內容等，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中元大台灣50等市值型、高股息ETF，以及群創等大型權值股仍為交投重心。

市場專家指出，台美關稅協議達成多項談判預定目標，成果優於預期，同時台積電法說會公布去年第4季每股獲利19.5元、今年第1季營收中值季增4.4%、全年營收年增近三成等，優於預期，帶動相關供應鏈大漲，也左右台股零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群創、台積電、國巨*、鴻海、國泰永續高股息、元大高股息、華新、群益台灣精選高息、富邦科技，十檔標的交易量從2,441萬至495萬股。