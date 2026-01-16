一周熱門零股／0050、群創 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於台美關稅協議、台積電（2330）法說會內容等，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中元大台灣50等市值型、高股息ETF，以及群創等大型權值股仍為交投重心。

市場專家指出，台美關稅協議達成多項談判預定目標，成果優於預期，同時台積電法說會公布去年第4季每股獲利19.5元、今年第1季營收中值季增4.4%、全年營收年增近三成等，優於預期，帶動相關供應鏈大漲，也左右台股零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群創、台積電、國巨*、鴻海、國泰永續高股息、元大高股息、華新、群益台灣精選高息、富邦科技，十檔標的交易量從2,441萬至495萬股。

台股外資爆買 飛越31K…上市櫃市值同步攻頂

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

關稅談判+台積法說利多點火…台股創新高 法人喊衝37K

外資升台積電目標價 最高2,600

就市論勢／AI 鏈、航空族群 可留意

市場關注重要法說登場，隨後亮麗法說訊息激勵半導體類股相關表現，加上金融業公布正向財報後股價勁揚，在AI題材相關撐腰及關稅傳佳音等雙利多提振下，台股昨（16）日終場收在31,408點，上漲598點、再寫收盤新高，成交量明顯放大；周線連四紅。

