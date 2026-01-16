台積電法說太驚人！高盛、瑞銀、大摩等八大外資同步上修目標價

台積電（2330）法說後，外資券商紛紛火速密集上修台積電目標價，多數已站上2,000元關卡，反映先進製程與AI需求能見度同步升溫。從資本支出、非AI需求到長期毛利率結構，外資普遍認為台積電在AI浪潮下具備領先優勢條件，中長期成長動能明確。

觀察外資券商最新台積電目標價，多數反映先進製程與AI需求能見度提升，大部分上修至2,000元以上。其中，高盛將目標價由2,330元大幅調升至2,600元，瑞銀由1,800元上修至2,500元；滙豐、野村分別上調至2,400、2,280元。

此外，摩根大通（小摩）、美銀、摩根士丹利（大摩）、里昂及法巴，目標價分別落在2,250、2,150、2,088、2,000、1,990元，外資圈普遍看好台積電後市成長動能。

整體趨勢上，大摩大中華區半導體主管詹家鴻直言，目前的重點在於「晶片是AI開發者的關鍵瓶頸，而非電力供應」。他指出，台積電管理層已直接與全球雲端服務供應商（CSP）確認，目前AI擴張的主要限制來自晶片供應，而非電力基礎設施，而客戶對AI投資報酬率（ROI）仍持正向看法。

針對台積電三大關鍵議題，詹家鴻歸納：首先，在無塵室空間高度受限的情況下，台積電仍計畫於2026年投入鉅額資本支出，其擴產節奏與執行能力成為市場關注焦點。

第二，市場亦關切「非AI需求」的看法，高階智慧型手機與高階個人電腦（PC）需求可望維持穩健；第三，台積電已將長期毛利率目標上調至56%以上，主因在於AI半導體營收占比快速提升，也重塑整體毛利結構。

針對毛利率方面，綜合瑞銀台灣研究部主管艾藍迪、瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞表示，預計2026年下半年毛利率仍因2奈米量產與海外擴張面臨挑戰，但N5/N3約5%的漲價也是毛利率上行的關鍵，因此將2026年預估毛利率從58.7%上修至64%。

高盛證券半導體產業分析師呂昆霖表示，毛利率高於60%的水準可能將成為新常態，雖然海外廠的產能擴張預計會稀釋2026年毛利率約2至3個百分點，但生產力的提升將直接貢獻於獲利。

更重要的是，呂昆霖指出，台積電管理層坦言，AI帶動的供需失衡問題仍未完全化解，先進製程產能依舊吃緊，顯示供給端短期內難以迅速追上需求，進一步印證市場供需缺口將延續至2027年。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷則認為，台積電積極擴大資本支出至關重要，若採取過於保守的策略，恐將給予三星代工與英特爾等競爭對手喘息空間。因此，隨著台積電快速拉升投資與擴產節奏，可望在N2與A16世代提前卡位，有效削弱潛在競爭威脅，鞏固先進製程領先地位。