快訊

台積電鉅額交易一次刷新歷史十大天價 新天花板換算台股劍指32K大關

高屏大橋死亡車禍！夫妻騎車與曳引車擦撞 太太腦漿四溢慘死輪下

證交所組織三大調整：新設金融商品部 資服部更名、廢除秘書部

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所自前次103年組織結構調整迄今，已運行逾十餘年，面對AI等新興科技從推動到落地、金融商品多元化的發展趨勢及組織敏捷迅速成長的需求，證交所宣布自115年1月19日正式啟動新的組織結構，實現以組織支援發展策略，建構安全、共融的資本市場，並帶領台灣「亞洲資產管理中心」的品牌走向世界。

證交所這次組織調整以布局未來出發，重點包括：一、新設金融商品部，整併商品研發、審查及交易等業務，提供金融商品一站式服務，協助推動台灣由交易中心轉為資產管理中心。

二、資訊服務部更名為數位資安部，統整資安治理、數位轉型及AI業務，進行思維與使命的升級，強化業務專責性及提升資安防護能量。

三、廢除秘書部，原三大業務及人員依屬性分別併入相關部門，整併後勤單位業務，提升跨部門運作的敏捷度。

證交所這次組織架構的升級轉型，除了透過組織優化來提升運作效能外，同時也兼顧「業務創新」與「數位韌性」，期能引領我國資本市場朝多元化、數位化與國際化邁進，加速成為領航亞洲的資產管理重鎮。

商品 數位 資本市場

延伸閱讀

台股史上首例！億而得22日起下市 轉為上櫃買賣

台境去年12月 EPS 0.14元 兆赫0.12元

證交所 去年EPS估逾7.5元

證交所五戰略 推進資管中心

相關新聞

台積電法說太驚人！高盛、瑞銀、大摩等八大外資同步上修目標價

台積電（2330）法說後，外資券商紛紛火速密集上修台積電目標價，多數已站上2,000元關卡，反映先進製程與AI需求能見度...

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

台股史上首例！億而得22日起下市 轉為上櫃買賣

臺灣證券交易所公告，億而得-創（6423）有價證券將於1月22日終止上市，並於同日開始轉為上櫃買賣，成為台股史上首例「市...

上市市值本周突破百兆、達102.35兆元 玻陶股勁揚17.3%漲勢凌厲

根據臺灣證券交易所統計，1月16日發行量加權股價指數收盤為31,408.70點，較上周(1月9日)的30,288.96點...

台積電法說報喜、台美關稅底定 台股單周強彈逾千點刷新天價點位

台美關稅底定、台積電（2330）法說會報喜雙利多加持，台股16日也刷新歷史新高紀錄，紅包行情銳不可當，不僅站上31,00...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。