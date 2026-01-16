證交所組織三大調整：新設金融商品部 資服部更名、廢除秘書部

臺灣證券交易所自前次103年組織結構調整迄今，已運行逾十餘年，面對AI等新興科技從推動到落地、金融商品多元化的發展趨勢及組織敏捷迅速成長的需求，證交所宣布自115年1月19日正式啟動新的組織結構，實現以組織支援發展策略，建構安全、共融的資本市場，並帶領台灣「亞洲資產管理中心」的品牌走向世界。

證交所這次組織調整以布局未來出發，重點包括：一、新設金融商品部，整併商品研發、審查及交易等業務，提供金融商品一站式服務，協助推動台灣由交易中心轉為資產管理中心。

二、資訊服務部更名為數位資安部，統整資安治理、數位轉型及AI業務，進行思維與使命的升級，強化業務專責性及提升資安防護能量。

三、廢除秘書部，原三大業務及人員依屬性分別併入相關部門，整併後勤單位業務，提升跨部門運作的敏捷度。

證交所這次組織架構的升級轉型，除了透過組織優化來提升運作效能外，同時也兼顧「業務創新」與「數位韌性」，期能引領我國資本市場朝多元化、數位化與國際化邁進，加速成為領航亞洲的資產管理重鎮。