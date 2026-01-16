快訊

台積電鉅額交易一次刷新歷史十大天價 新天花板換算台股劍指32K大關

高屏大橋死亡車禍！夫妻騎車與曳引車擦撞 太太腦漿四溢慘死輪下

李長榮化工再賣21,114張榮科股票 充實資金、加速進軍半導體材料市場

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

PCB上游銅箔廠榮科（4989）16日代母公司李長榮化工公告，為充實營運資金，榮化預定轉讓榮科21,114張股票，脫售後尚持有23,635張榮科股票；預訂交易日自1月19日至2月18日，每股交易價格40至100元，預計交易總金額約8.4億元至21.1億元。據了解，榮化目前持股榮科約61.9%。

AI伺服器需求旺盛下，PCB需求燃燒，高階銅箔基板（CCL）持續供不應求，推助榮科營收大進補，榮科12月營收2.9億元，年增83.54%。CCL需求持續高漲、加上營收助攻，近數月股價大漲，去年十月以來波段漲幅已逾1.5倍。

榮科去年前三季稅後淨損4.6億元，每股淨損（EPS）3.34元。榮科上半年每股虧2.49元，換算之下，第3季虧損呈現收斂趨勢。

據了解，榮科於先前法說會提到，公司將持續高階HVLP銅箔開發與應用，其中HVLP3與HVLP4已測試送樣，HVLP5正在開發中，HVLP3與HVLP4終端應用為AI PC & server(Next Generation)，至於HVLP5則為Niche。

榮化目前正加速搶進半導體材料市場，總經理劉文龍表示，跟隨台積電（2330）腳步，赴美國亞利桑那州設立電子級異丙醇（EIPA）廠，預期2028年竣工，並預期未來EIPA、無氟透明聚醯亞胺（CPI）以及高階碳氫合物系列三大新產品，都將考慮在美生產。

此外，榮化日前也發布全新半導體製程濕式配方「LCY Advanced Formulations」。榮化表示，該產品專為先進封裝應用打造，具備卓越清洗效能、高安全性及永續創新等三大核心優勢，全面支援晶圓與封裝清洗製程，提升良率與製程穩定性。

李長榮化工 營收

延伸閱讀

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

全民權證／台燿 押價內外5%

AI驅動材料升級、CCL廠再掀比價 騰輝漲停重返百元俱樂部

台光電、台燿 花旗喊買

相關新聞

台積電法說太驚人！高盛、瑞銀、大摩等八大外資同步上修目標價

台積電（2330）法說後，外資券商紛紛火速密集上修台積電目標價，多數已站上2,000元關卡，反映先進製程與AI需求能見度...

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

台股史上首例！億而得22日起下市 轉為上櫃買賣

臺灣證券交易所公告，億而得-創（6423）有價證券將於1月22日終止上市，並於同日開始轉為上櫃買賣，成為台股史上首例「市...

上市市值本周突破百兆、達102.35兆元 玻陶股勁揚17.3%漲勢凌厲

根據臺灣證券交易所統計，1月16日發行量加權股價指數收盤為31,408.70點，較上周(1月9日)的30,288.96點...

台積電法說報喜、台美關稅底定 台股單周強彈逾千點刷新天價點位

台美關稅底定、台積電（2330）法說會報喜雙利多加持，台股16日也刷新歷史新高紀錄，紅包行情銳不可當，不僅站上31,00...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。