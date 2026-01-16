上市市值本周突破百兆、達102.35兆元 玻陶股勁揚17.3%漲勢凌厲

根據臺灣證券交易所統計，1月16日發行量加權股價指數收盤為31,408.70點，較上周(1月9日)的30,288.96點上漲1,119.74點，漲幅約為3.70%，台灣50指數收盤為28,468.17點，較上周的27,523.75點上漲944.42點，漲幅約為3.43%，寶島股價指數收盤為35,012.74點，較上周的33,743.18點上漲1,269.56點，漲幅約為3.76%。

1月16日全體上市公司市場總值為新台幣102兆3,510.47億元，較上周(1月9日)市值98兆6,906.19億元增加3兆6,604.28億元，增幅約為3.71%。

產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲17.30%為最大，跌幅以數位雲端類指數下跌3.57%為最大，未含金融類指數上漲1,070.02點，漲幅約為3.98%，未含電子類指數上漲536.00點，漲幅約為2.74%，未含金融電子類指數上漲547.11點，漲幅約為4.01%。

本周集中交易市場總成交金額為3兆5,763.79億元，全體上市股票成交金額為3兆3,150.06億元，股票成交量周轉率為4.11%。

上市股票交易成交金額前三名：第一名半導體類1兆376.81億元，占全體上市股票交易金額31.30%。第二名電子零組件類7,589.43億元，占全體上市股票交易金額22.89%。第三名其他電子類2,711.39億元，占全體上市股票交易金額8.18%。

成交量周轉率前三名產業：第一名電子零組件類18.10%。第二名電器電纜類17.68%。第三名玻璃陶瓷類16.07%。

累計今年年初開盤迄今共11個交易日，集中市場總成交金額為8兆1,555.71億元，市場日平均成交金額為7,414.16億元，股票成交量周轉率為9.49%，股票日平均成交量周轉率為0.86%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)