台積電鉅額交易一次刷新歷史十大天價 1,760元換算台股劍指32K大關

台積電（2330）盤後鉅額交易歷史前十高價格在16日一次全改寫！受惠台美關稅、台積電法說展望均遠優預期的雙利多催化，台積電鉅額交易16日出現1,760元的新天花板，高出現貨收盤價20元，法人估算，換算成加權指數還有165點上漲空間，短線上指數上看31,573點，距離32,000大關更進一步。

據統計，台積電盤後鉅額配對交易的歷史前十高價格，全出現在16日，前十高價的高低區間分別落在1,760元至1,731.06元之間。

觀察台積電ADR 16日美股盤前價格仍續揚逾1％，台指期夜盤在美股盤前也一度攻上31,525點，對台美關稅優於市場預期的慶祝行情可望延續。

台積電16日鉅額交易總共有13筆，高低區間介於1,760至1,726.36元之間，加權平均價格落在1,735.47元，總成交張數為1,645張、總成交金額約為28.54億元。其中，台積電鉅額交易歷史高價的1,760元高達85張、金額為1.49億元，由此可見多頭作價不遺餘力。