台股本週大漲1119點 上市公司總市值衝破百兆大關
台積電法說會報喜，加上台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%，雙重利多推動下，週五台股勁揚598.12點，收在31408.70點，再創歷史新高，全週大漲1119.74點或3.7%。
根據台灣證券交易所統計，全體上市公司總市值推進達到新台幣102兆3510億元，創歷史新高，較上週大增3兆6694億元，正式突破百兆元大關。
產業別指數方面，本週以玻璃陶瓷類指數上漲17.30%漲幅最大，跌幅最大則是數位雲端類指數下跌3.57%。其他未含金融類指數上漲1070.02點，漲幅約3.98%，未含電子類指數上漲536.00點，漲幅約2.74%，未含金融電子類指數上漲547.11點，漲幅約4.01%。
本週全體上市股票成交金額3兆3150億元，股票成交量週轉率4.11%。
本週成交金額前3名產業為半導體類1兆376億元，占全體上市股票交易金額比重31.30%；電子零組件類7589.43億元，占比22.89%；其他電子類2711.39億元，占比8.18%。
本週成交量週轉率前3名產業為電子零組件類18.10%、電器電纜類17.68%，和玻璃陶瓷類16.07%
累計今年初開盤迄今共11個交易日，集中市場總成交金額8兆1555億元，市場日平均成交金額7414.16億元，股票成交量週轉率9.49%，股票日平均成交量週轉率0.86%。
