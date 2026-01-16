快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

台積電法說報喜、台美關稅底定 台股單周強彈逾千點刷新天價點位

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影

台美關稅底定、台積電（2330）法說會報喜雙利多加持，台股16日也刷新歷史新高紀錄，紅包行情銳不可當，不僅站上31,000點，最高一度觸及31,475.22點，終場收31,408.7點，大漲598.12點，漲幅1.94%，本周周線連4紅，再度大漲3.7%，周線上漲1,119.74點。

本周三大法人僅投信站在賣方調節341.3億元，外資回補565.64億元，自營商連續第8周回補台股178.66億元，三大法人合計買超403億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在內外利多激勵之下台股強勢上漲，加權指數盤中再度改寫高點，盤面下有39檔個股股價盤中同步創高，千金股雖然未能維持在30檔，但仍有29檔個股股價穩居千元大關之上，且有6檔超過900元的準千金股，包括重電、散熱、量測儀器、半導體設備等，都是搭上AI浪潮的重點產業。

郭明玉表示，晶圓龍頭大廠法說會報喜，讓多頭氣勢再度吃下定心丸，單季營收突破兆元大關達1.04兆元，EPS 19.5元、毛利率62.3%、資本支出520億美元至560億美元及財測全數超越市場預期；此外，受惠高階製程需求強勁，上季美元營收年增25.5%，2026年資本支出大幅成長3成，激勵全球半導體板塊，顯示公司對2026年全球半導體景氣復甦與高階應用需求具高度信心。

郭明玉分析，晶圓龍頭大廠持續加碼3奈米、2奈米製程投資，反映出無論是晶圓製造相關設備廠、材料廠，或具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨資本支出擴張而受惠。由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。

至於台灣輸美對等關稅降至15%，郭明玉說明，此事件對台股投資情緒與台廠產業競爭力確實是偏正面的政策訊號，關稅下調不僅有助於降低台灣電子業出口至美國的成本負擔，也進一步強化台灣在全球科技供應鏈中的相對優勢，尤其在美中科技對抗與供應鏈重組的背景下，台灣電子業的戰略地位更顯重要。對半導體、電子零組件與相關科技製造業而言，關稅壓力的減輕，有助於穩定毛利結構與接單競爭力。

不過，郭明玉也提醒，關稅下調利多效果也會在不同產業間呈現高度分化。對傳產而言，整體情勢依舊嚴峻，關稅調降更多是「緩解營運壓力」，而非根本性改善競爭環境，當前傳統產業所面臨的核心問題，並非單一市場的關稅成本，而是來自中國大陸長期存在削價競爭與產能過剩壓力，大陸業者在鋼鐵、化工、紡織、塑化等領域持續以價格換取市占，使台灣傳產即便在關稅稍有鬆綁的情況下，仍難以恢復過往的獲利水準。

關稅 台股指數

延伸閱讀

台美關稅15% 蘭花協會喊好消息：仍需持續開拓新市場

鋼鐵業維持高稅率 中鋼董座黃建智：對等關稅下修助鋼市回穩

台美關稅拍板 工具機業「撥雲見日」鬆口氣：可好好在美國拚經濟了

台美關稅15%／關稅協議拍板 美國商會籲加速雙重課稅協定立法

相關新聞

8,200億量能噴發！台積電925億資金強攻、金寶40萬張巨量領題材股衝鋒

台股16日在台積電（2330）法說會釋出正向訊號、加上台美貿易關係出現政策利多預期下，多頭買盤全面回流，盤中指數一舉衝上...

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

外資買超399億元 買超聯電7.7萬張最多、今年首度買超台積終止連十賣

台股16日衝上31,000點關卡，收在31,408.7點，上漲598.12點，創收盤歷史新高，三大法人買超369.04億...

記憶體產業將迎五至十年黃金循環 法人：四台廠具備戰略優勢

隨著2026年CES展落幕，全球科技產業的焦點轉向「記憶體與存儲優化」。法人分析指出，代理式AI正處於商業化關鍵期，這類...

外資出手了！三大法人回補369億元、台股周線四連紅創高 漲幅王出爐

台股16日受惠台積電（2330）法說利多，引爆多頭熱情，大盤盤中衝上31,475.22點、收在31,408.7點，雙創新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。