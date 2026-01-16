記憶體產業將迎五至十年黃金循環 法人：四台廠具備戰略優勢

隨著2026年CES展落幕，全球科技產業的焦點轉向「記憶體與存儲優化」。法人分析指出，代理式AI正處於商業化關鍵期，這類系統具備長期記憶與多步推理能力，能執行如客服或長天期業績報表產出等持續性任務。為克服數據傳輸瓶頸，輝達展示全新的「推論情境記憶儲存平台」，預告記憶體產業將迎接長達五至十年的黃金循環。

傳統生成式AI多為一次性推論，對話內容計算後即丟棄；但代理式AI需處理數兆個參數及複雜的情境資料。這些以鍵值形式存在的快取數據量呈指數級增長，若僅依靠成本高昂且容量有限的HBM，將造成運算瓶頸。

法人預估，代理式AI對NAND Flash的消耗量增長，正在複製2022至2025年間AI訓練帶動DRAM成長軌跡。AI相關的NAND需求占整體產業比重，預計將從2025年的30%快速拉升至2026年之後的60%以上。

根據數據顯示，2026年全球新生成的AI數據將占雲端存儲的24.9%，這已成為近期NAND供給轉向供不應求的主因。

台廠中，宜鼎（5289）深耕AI推論與邊緣運算市場，受惠於企業私有資料中心建置需求，提供伺服器等級SSD與全系列邊緣AI產品；南亞科（2408）主要供應DDR4與DDR5產品，其高密度DDR5 RDIMM模組預計於2026下半年量產，切入傳統伺服器與工業市場。

華邦電（2344）與愛普（6531）則在AI推論世代的存儲挑戰下，亦被視為具備長期評價上修潛力的標的。

因此AI瓶頸正從運算轉移到上下文管理。隨著大型雲端服務供應商（CSP）補足記憶體與周邊軟韌體投資，記憶體短缺將不再是短期現象，整體產業ROE水準有望逐步升高。