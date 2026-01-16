8,200億量能噴發！台積電925億資金強攻、金寶40萬張巨量領題材股衝鋒

台股16日在台積電（2330）法說會釋出正向訊號、加上台美貿易關係出現政策利多預期下，多頭買盤全面回流，盤中指數一舉衝上31,475.22點、收盤收在31,408.7點，同步改寫盤中與收盤歷史新高，成交值放大至8,233.61億元，市場呈現「權值股穩盤、題材股輪動」的健康多頭結構。

從成交值排行來看，法人資金明顯回流電子權值股。台積電以925.85億元居成交值之冠，終場上漲50元、收在1,740元歷史新高。法人指出，台積電在法說會中重申AI與先進製程需求動能，強化市場對中長期成長曲線的信心，成為本波指數續創新高的關鍵穩盤力量。

台達電（2308）同樣成為資金焦點，單日勁揚80元、漲幅7.66%，成交值突破251億元。市場解讀，AI伺服器電源管理、高效能運算與能源轉型題材，持續推升法人對電源供應鏈的配置意願。國巨（2327）、欣興（3037）、聯電（2303）等同步吸引資金進駐，鞏固盤面多頭基調。

相較高價權值股穩健推升指數，成交量排行榜則清楚反映短線資金偏好轉向低基期與題材股。金寶（2312）以超過40萬張成交量居全市場之冠，雖單日漲幅有限，但周漲幅高達47.81%，成為本周最具話題性的個股。市場點名，金寶除受惠海外產能布局題材外，也被視為低軌衛星、儲存裝置相關供應鏈的延伸受惠者，吸引短線熱錢集中。

面板族群同步轉強，友達（2409）、群創（3481）成交量名列前茅，市場關注面板報價回穩與庫存調整進展；此外，傳產中具電子題材色彩的台玻（1802）、大同（2371）亦因AI伺服器材料與能源轉型題材，成為資金輪動標的。

能源光電族群方面，碩禾（3691）受惠太陽能相關材料報價題材，本周漲幅逼近45%；富喬（1815）、華城（1519）等個股在PCB玻纖布，以及電力、電網投資題材下，成交值與周轉率同步升溫。分析師指出，這類族群多屬低基期或轉機股，短線漲勢反映資金在高檔指數環境下，尋求具題材彈性的布局方向。