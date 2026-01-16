外資買超399億元 買超聯電7.7萬張最多、今年首度買超台積終止連十賣

台股16日衝上31,000點關卡，收在31,408.7點，上漲598.12點，創收盤歷史新高，三大法人買超369.04億元，外資買超399.17億元，統計外資買超聯電（2303）77,280張最多，另外，寫下歷史新高價的台積電（2330）也獲外資買超10,106張，終止連十賣。

台股早盤以30,844.63點開出，權王台積電領軍上衝，盤中突破31,000點，一度拉升至31,475.22點，終場收在31,408.7點，盤中及收盤都寫歷史新高，台積電收1,740元，上漲50元，漲幅2.96%，市值45兆1,225.92億元，同樣創歷史新高。

三大法人買超369.04億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超399.17億元，為今年來買超最大手筆；自營商買超（合計）50.54億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.78億元、自營商（避險）買超60.32億元；但投信連16賣、再砍80.67億元。