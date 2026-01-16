外資出手了！三大法人回補369億元、台股周線四連紅創高 漲幅王出爐

台股16日受惠台積電（2330）法說利多，引爆多頭熱情，大盤盤中衝上31,475.22點、收在31,408.7點，雙創新高，成交值大增至8,233.61億元，三大法人回補買超369.04億元，推升指數再創周線四連紅。

累計本周，大盤上漲1,119.74點、漲幅3.7%，日均量降至約6,925.8億元，三大法人本周買超合計402.99億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超399.17億元，為今年來買超最大手筆；自營商也反手買超（合計）50.54億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.78億元、自營商（避險）買超60.32億元；但投信連16賣、再砍80.67億元。

觀察16日貢獻大盤前十大個股，多由電子族群包辦，包括台積電、台達電（2308）、聯電（2303）、欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、南亞（1303）、廣達（2382）、聯發科（2454）與力積電（6770）。台積電貢獻大盤達414.48點，收1,740元、漲50元，盤中最高1,750元，雙雙創下新高紀錄；台達電貢獻近70點，收1,125元、漲80元，盤中最高1,135元，同樣刷新歷史高點。聯電、南亞科、華邦電與南亞各貢獻漲點逾10點，形成電子權值股拉抬核心。

本周資金明顯集中於低基期與題材股，周漲幅前十大個股包括金寶（2312）、碩禾（3691）、兆赫（2485）、方土昶（6265）、百一（6152）、旭然（4556）、凱崴（5498）、協易機（4533）、華容（5328）及三晃（1721），漲幅均超過34%。金寶受惠低軌衛星及固態硬碟產品需求，周漲47.81%居冠；碩禾因太陽能題材激勵，周漲44.57%位居次席。低基期股漲幅高且成交活絡。

法人指出，短線資金持續集中於電子權值及題材股，帶動大盤持續創高，投資人可留意低基期題材股的輪動效應及後續追價風險。