快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

外資出手了！三大法人回補369億元、台股周線四連紅創高 漲幅王出爐

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日受惠台積電（2330）法說利多，引爆多頭熱情，大盤盤中衝上31,475.22點、收在31,408.7點，雙創新高，成交值大增至8,233.61億元，三大法人回補買超369.04億元，推升指數再創周線四連紅。

累計本周，大盤上漲1,119.74點、漲幅3.7%，日均量降至約6,925.8億元，三大法人本周買超合計402.99億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超399.17億元，為今年來買超最大手筆；自營商也反手買超（合計）50.54億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.78億元、自營商（避險）買超60.32億元；但投信連16賣、再砍80.67億元。

觀察16日貢獻大盤前十大個股，多由電子族群包辦，包括台積電、台達電（2308）、聯電（2303）、欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、南亞（1303）、廣達（2382）、聯發科（2454）與力積電（6770）。台積電貢獻大盤達414.48點，收1,740元、漲50元，盤中最高1,750元，雙雙創下新高紀錄；台達電貢獻近70點，收1,125元、漲80元，盤中最高1,135元，同樣刷新歷史高點。聯電、南亞科、華邦電與南亞各貢獻漲點逾10點，形成電子權值股拉抬核心。

本周資金明顯集中於低基期與題材股，周漲幅前十大個股包括金寶（2312）、碩禾（3691）、兆赫（2485）、方土昶（6265）、百一（6152）、旭然（4556）、凱崴（5498）、協易機（4533）、華容（5328）及三晃（1721），漲幅均超過34%。金寶受惠低軌衛星及固態硬碟產品需求，周漲47.81%居冠；碩禾因太陽能題材激勵，周漲44.57%位居次席。低基期股漲幅高且成交活絡。

法人指出，短線資金持續集中於電子權值及題材股，帶動大盤持續創高，投資人可留意低基期題材股的輪動效應及後續追價風險。

台積電 南亞科

延伸閱讀

「AI需求是真的」魏哲家：支持台積在美擴張計畫

台積電（2330）送分題？00894「含積量」僅29％…股添樂：占比高不等於績效最好

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

2025台股狂飆29%！懶錢包點4檔「擊敗大盤」：0050重返榮耀、高股息相對剝奪感

相關新聞

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

台股指數16日開高走高，接近午盤上漲約550點，其中，台積電及台達電合計貢獻漲點約450點。

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

外資出手了！三大法人回補369億元、台股周線四連紅創高 漲幅王出爐

台股16日受惠台積電（2330）法說利多，引爆多頭熱情，大盤盤中衝上31,475.22點、收在31,408.7點，雙創新...

最後一盤爆7,199張賣單 台積電收1,740元創新高、市值達45.12兆元

台股16日衝上31,000點關卡，收在31,408.7點，上漲598.12點，創收盤歷史新高，權王台積電（2330）開高...

多項利多加持！台股大漲598點 盤中、收盤雙創新高 台積電漲50元

台積電（2330）法說報喜、台美關稅拍板定案，多項利多加持，台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。