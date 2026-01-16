快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

最後一盤爆7,199張賣單 台積電收1,740元創新高、市值達45.12兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台股16日衝上31,000點關卡，收在31,408.7點，上漲598.12點，創收盤歷史新高，權王台積電（2330）開高走高，一度衝達1,750元，最後一盤爆7,199張賣單，壓低股價，終場收1,740元，上漲50元，漲幅2.96%，市值45兆1,225.92億元，雙創歷史新高，影響大盤指數約414點。

台積電ADR周四大漲4.44%，16日股價跳空以1,735元開出，上漲45元，盤中衝達1,750元，上漲60元，再創歷史新高，終場則是以1,740元收盤，上漲50元，漲幅2.96%。

台積電2025年第4季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元，年增35%。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%；2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率為48.3%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成，今年將可望再創新高。

台積電 歷史

延伸閱讀

「AI需求是真的」魏哲家：支持台積在美擴張計畫

魏哲家擔心電不夠？綠能股、重電股齊漲 華城挑戰重回千元

台積電魏哲家到廣達林百里都緊盯什麼？AI 應用爆發年供應鏈繃緊神經

台積電本季毛利率挑戰驚人的65% 董座魏哲家預告今年又將強勁成長

相關新聞

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

台股指數16日開高走高，接近午盤上漲約550點，其中，台積電及台達電合計貢獻漲點約450點。

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

最後一盤爆7,199張賣單 台積電收1,740元創新高、市值達45.12兆元

台股16日衝上31,000點關卡，收在31,408.7點，上漲598.12點，創收盤歷史新高，權王台積電（2330）開高...

多項利多加持！台股大漲598點 盤中、收盤雙創新高 台積電漲50元

台積電（2330）法說報喜、台美關稅拍板定案，多項利多加持，台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,...

到底誰在買？推升台股衝新高 分析師曝有五大資金動能 布局先看這幾類

台股16日在台美關稅稅率降至15%， 台積電（2330）法說會報佳音兩大利多加持下爆量飆漲，指數衝破31,000點關卡，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。