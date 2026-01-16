最後一盤爆7,199張賣單 台積電收1,740元創新高、市值達45.12兆元

台股16日衝上31,000點關卡，收在31,408.7點，上漲598.12點，創收盤歷史新高，權王台積電（2330）開高走高，一度衝達1,750元，最後一盤爆7,199張賣單，壓低股價，終場收1,740元，上漲50元，漲幅2.96%，市值45兆1,225.92億元，雙創歷史新高，影響大盤指數約414點。

台積電ADR周四大漲4.44%，16日股價跳空以1,735元開出，上漲45元，盤中衝達1,750元，上漲60元，再創歷史新高，終場則是以1,740元收盤，上漲50元，漲幅2.96%。

台積電2025年第4季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元，年增35%。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%；2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率為48.3%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成，今年將可望再創新高。