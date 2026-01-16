多項利多加持！台股大漲598點 盤中、收盤雙創新高 台積電漲50元

台積電（2330）法說報喜、台美關稅拍板定案，多項利多加持，台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,408點，上漲598點，漲幅1.94%，成交量8,233億元，盤中、收盤雙創新高，台積電（2330）終場收1,740元，上漲50元，漲幅2.96%，同創新高。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，景碩（3189）、台玻（1802）、力積電（6770）、藥華藥（6446）、品安（8088）、南茂（8150）、南電（8046）、世界（5347）、欣興（3037）、亞力（1514）、旺宏（2337）、台達電（2308）、華邦電（2344）、聯電（2303）、創見（2451）、群創（3481）、凱美（2375）、華城（1519）等。

統一投顧表示，台積電法說展現出強勁的財報成績，本季毛利率挑戰驚人的65%，資本支出遠超預期、疊加台美貿易關稅拍板15%、昨台股收盤首度出現30千金股、川普對伊朗動武風險下降，眾利多因素有利於台股再創新高，3萬點將變成支撐地板。

操作上建議分批布局業績題材股及短線降關稅受惠股工具機、汽車AM、航太，中長線維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。

周四（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,442.44點，上漲292.81點、漲幅0.6%；S&P500指數上漲0.26%；那斯達克指數上漲0.25%；費半指數上漲1.76%。台積電ADR漲4.44，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。

台美貿易協議正式拍板，美國商務部表示，美國與台灣周四簽署一項新的貿易協議，台灣科技業將承諾至少2,500億美元直接投資美國，擴大先進半導體、能源與AI相關布局，並另提供2,500億美元信用擔保，支持美國半導體供應鏈投資，總計5,000億美元。同時，台灣輸美特定產業關稅降至15%，台灣半導體可望獲得未來關稅減免。