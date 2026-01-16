快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

多項利多加持！台股大漲598點 盤中、收盤雙創新高 台積電漲50元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,408點，上漲598點，漲幅1.94%，成交量8,233億元，盤中、收盤雙創新高。記者許正宏攝影／聯合報系資料照
台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,408點，上漲598點，漲幅1.94%，成交量8,233億元，盤中、收盤雙創新高。記者許正宏攝影／聯合報系資料照

台積電（2330）法說報喜、台美關稅拍板定案，多項利多加持，台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,408點，上漲598點，漲幅1.94%，成交量8,233億元，盤中、收盤雙創新高，台積電（2330）終場收1,740元，上漲50元，漲幅2.96%，同創新高。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，景碩（3189）、台玻（1802）、力積電（6770）、藥華藥（6446）、品安（8088）、南茂（8150）、南電（8046）、世界（5347）、欣興（3037）、亞力（1514）、旺宏（2337）、台達電（2308）、華邦電（2344）、聯電（2303）、創見（2451）、群創（3481）、凱美（2375）、華城（1519）等。

統一投顧表示，台積電法說展現出強勁的財報成績，本季毛利率挑戰驚人的65%，資本支出遠超預期、疊加台美貿易關稅拍板15%、昨台股收盤首度出現30千金股、川普對伊朗動武風險下降，眾利多因素有利於台股再創新高，3萬點將變成支撐地板。

操作上建議分批布局業績題材股及短線降關稅受惠股工具機、汽車AM、航太，中長線維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。

周四（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,442.44點，上漲292.81點、漲幅0.6%；S&P500指數上漲0.26%；那斯達克指數上漲0.25%；費半指數上漲1.76%。台積電ADR漲4.44，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。

台美貿易協議正式拍板，美國商務部表示，美國與台灣周四簽署一項新的貿易協議，台灣科技業將承諾至少2,500億美元直接投資美國，擴大先進半導體、能源與AI相關布局，並另提供2,500億美元信用擔保，支持美國半導體供應鏈投資，總計5,000億美元。同時，台灣輸美特定產業關稅降至15%，台灣半導體可望獲得未來關稅減免。

台積電 關稅

延伸閱讀

終於拍板！台積電：樂見台美達成穩健貿易協議

AI假訊息太可怕 台積電張淑芬現身台南偏鄉左鎮國小宣導防詐

影／力推雲林茂谷柑 韓國瑜：不能只看重台積電

台積電（2330）送分題？00894「含積量」僅29％…股添樂：占比高不等於績效最好

相關新聞

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

台股指數16日開高走高，接近午盤上漲約550點，其中，台積電及台達電合計貢獻漲點約450點。

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

多項利多加持！台股大漲598點 盤中、收盤雙創新高 台積電漲50元

台積電（2330）法說報喜、台美關稅拍板定案，多項利多加持，台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,...

到底誰在買？推升台股衝新高 分析師曝有五大資金動能 布局先看這幾類

台股16日在台美關稅稅率降至15%， 台積電（2330）法說會報佳音兩大利多加持下爆量飆漲，指數衝破31,000點關卡，...

凱基銀行第1季投資展望 「股六債四」配置、看好 AI 與電力相關產業

凱基銀行16日發布2026年第1季全球投資市場展望，除了建議投資人掌握｢M.A.K.E」四大關鍵因子進行布局外，凱基銀行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。