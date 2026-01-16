快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

到底誰在買？推升台股衝新高 分析師曝有五大資金動能 布局先看這幾類

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台美關稅降至15%不疊加，加上台積電15日法人說明會釋出多項正面訊息，推升台股16日開盤大漲逾520點，最高衝上31339.39點，寫下歷史新紀錄。圖為台灣證交所大型電子看板顯示即時盤勢。中央社記
台美關稅降至15%不疊加，加上台積電15日法人說明會釋出多項正面訊息，推升台股16日開盤大漲逾520點，最高衝上31339.39點，寫下歷史新紀錄。圖為台灣證交所大型電子看板顯示即時盤勢。中央社記

台股16日在台美關稅稅率降至15%， 台積電（2330）法說會報佳音兩大利多加持下爆量飆漲，指數衝破31,000點關卡，如果統計今年來的外資及投信買賣超情況，發現土洋法人都站在賣方，但指數卻是不斷創新高，到底是誰在買？證券分析師直言，有五大資金動能推升大盤指數持續上漲，在布局上有三個族群值得關注。

台積電2025年第4季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元，年增35%。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%；2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率為48.3%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近三成，今年將可望再創新高。

台積電ADR周四大漲4.44%，16日股價跳空以1,735元開出，上漲45元，盤中衝達1,745元，上漲55元， 再創歷史新高，領軍台股衝上31,000點，指數同樣刷新歷史紀錄。

統計外資及投信今年來站在賣方，在土洋法人都是賣超的情況下，大盤指數卻持續創高，到底誰在買？證券分析師張陳浩表示，關稅談判交出好成果，加上台積電法說會所釋出的正面訊息，兩大利多加持下，台股大漲再創新高。

張陳浩認為，推升台股持續飆新高，主要有五大資金動能，包括ETF的買盤、中實戶、少年股神、投資房地產的資金轉進股市、還有發行個股權證的自營商，都是對抗外資及投信的資金動能。

張陳浩表示，預估外資買盤歸隊要到農曆年後，但目前在布局上可以留意三大族群，其中，第三代半導體等壓回再買，可關注台勝科（3532）、環球晶（6488）及合晶（6182）；被動元件可續買，國巨*（2327）、華新科（2492）可留意；還有PA的全新（2455）、宏捷科（8086）也值得關注。

台積電 歷史

延伸閱讀

台積電開紅盤 為何大客戶輝達的股價卻漲不動？

台積電（2330）送分題？00894「含積量」僅29％…股添樂：占比高不等於績效最好

台積電25Q4獲利創高！網樂觀看2026表現：股價上看2000元

對美談判和台積電法說結果 台股以正面反應 早盤大漲逾500點

相關新聞

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

台股指數16日開高走高，接近午盤上漲約550點，其中，台積電及台達電合計貢獻漲點約450點。

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

多項利多加持！台股大漲598點 盤中、收盤雙創新高 台積電漲50元

台積電（2330）法說報喜、台美關稅拍板定案，多項利多加持，台股16日開走高，盤中最低一度達31,475點，終場收31,...

到底誰在買？推升台股衝新高 分析師曝有五大資金動能 布局先看這幾類

台股16日在台美關稅稅率降至15%， 台積電（2330）法說會報佳音兩大利多加持下爆量飆漲，指數衝破31,000點關卡，...

凱基銀行第1季投資展望 「股六債四」配置、看好 AI 與電力相關產業

凱基銀行16日發布2026年第1季全球投資市場展望，除了建議投資人掌握｢M.A.K.E」四大關鍵因子進行布局外，凱基銀行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。