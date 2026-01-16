到底誰在買？推升台股衝新高 分析師曝有五大資金動能 布局先看這幾類

台股16日在台美關稅稅率降至15%， 台積電（2330）法說會報佳音兩大利多加持下爆量飆漲，指數衝破31,000點關卡，如果統計今年來的外資及投信買賣超情況，發現土洋法人都站在賣方，但指數卻是不斷創新高，到底是誰在買？證券分析師直言，有五大資金動能推升大盤指數持續上漲，在布局上有三個族群值得關注。

台積電2025年第4季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元，年增35%。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%；2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率為48.3%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近三成，今年將可望再創新高。

台積電ADR周四大漲4.44%，16日股價跳空以1,735元開出，上漲45元，盤中衝達1,745元，上漲55元， 再創歷史新高，領軍台股衝上31,000點，指數同樣刷新歷史紀錄。

統計外資及投信今年來站在賣方，在土洋法人都是賣超的情況下，大盤指數卻持續創高，到底誰在買？證券分析師張陳浩表示，關稅談判交出好成果，加上台積電法說會所釋出的正面訊息，兩大利多加持下，台股大漲再創新高。

張陳浩認為，推升台股持續飆新高，主要有五大資金動能，包括ETF的買盤、中實戶、少年股神、投資房地產的資金轉進股市、還有發行個股權證的自營商，都是對抗外資及投信的資金動能。

張陳浩表示，預估外資買盤歸隊要到農曆年後，但目前在布局上可以留意三大族群，其中，第三代半導體等壓回再買，可關注台勝科（3532）、環球晶（6488）及合晶（6182）；被動元件可續買，國巨*（2327）、華新科（2492）可留意；還有PA的全新（2455）、宏捷科（8086）也值得關注。