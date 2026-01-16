美關稅15%敲定！這檔工具機股切入AI伺服器 股價拉出第三根漲停

台美關稅協議終於塵埃落定，美國對台對等關稅調降為15%且不疊加，與日、韓、歐盟齊平，汽車族群、電機機械股都大漲慶賀，汽車股中吉茂（1587）、昭輝（1339）、虎山（7736）、大億（1521）等都亮燈漲停；電機機械股中日馳（1526）、錩泰（1541）、恩德（1528）、協易機（4533）、萬在（4543）、健椿（4561）等都漲停，上市櫃電機股有13檔漲停；其中協易機切入AI伺服器供應鏈，股價漲勢猛烈，已拉出第三根漲停板。

台美關稅談判結果出爐，對等關稅調降為15%，且不疊加稅率，與日、韓、歐盟的待遇相同。232關稅的部分，汽車零組件也獲得最優惠待遇，稅率不超過15%。

工總指出，此次最終稅率調整至15%，有效避免我國出口產品在價格競爭上的結構性劣勢，對機械設備、工具機、扣件、水五金、汽機車零組件等高度依賴美國市場的產業而言，有助於穩定既有客戶關係與中長期訂單布局。

關稅結果激勵汽車、工具機族群大漲，上市櫃多檔個股漲停亮燈，汽車股中吉茂、昭輝、虎山、大億等亮燈漲停；電機機械股中日馳、錩泰、恩德、協易機、萬在、健椿等也都衝上漲停板。

先前工具機業者即表示，稅率降低讓他們「終於可以鬆一口氣、訂單可望回流」，台灣機械公會理事長莊大立說，「如今大家都一樣」，對台廠來說可以大幅提升市場競爭力。

工具機領導廠商台中精機董事長黃明和說，經過近兩年的產業環境變化，一些中小型廠商和客戶選擇退出，加上軍工和航太產業帶來商機，產業環境慢慢變好，詢單情況「有感覺變好」。若美國對台關稅下降加上匯率持續穩定在31.6元，工具機產業有可能復甦。

電機機械類股中，協易機已拉出第三根漲停板，今股價攻至30.35元，成交量也破萬張。

沖床龍頭大廠協易機械2025年12月合併營收3.83億元，月增12.49%、年增29.39%；累計全年合併營收40.26億元、年增12.02%，為近八年新高。協易機近幾年強攻新能源產業商機，持續與國際客戶合作開發燃料電池與電動車關鍵零件製程，去年的日本展，就受到多家歐美車廠關注，預計今、明兩年擴廠。

據了解，協易機目前在手訂單能見度已看到今年底，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。其中，在AI伺服器方面，協易機已切入伺服器機殼、滑軌、機架及散熱片供應鏈，並開始出貨給台商位於東南亞的生產工廠，主要供應歐美第一線AI伺服器大廠。