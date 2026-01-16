世界先進 AI 題材續燒攻漲停！方略：2026就一個字「AI」

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
世界先進董事長方略。記者季相儒攝影／報系資料照
晶圓代工廠世界先進（5347）16日盤中買盤湧入，股價一路走高並攻上漲停價139.5元，大漲12.5元；成交量放大至5.6萬張、成交金額約76.3億元，呈現「價量齊揚」的強勢格局。

市場解讀，世界先進今強攻漲停，延續董事長方略昨在愛心餐會釋出的「AI帶動半導體需求爆發」主軸。方略直言2026「就是一個字：AI」，並點出高階製程滿載外溢、加上AI推升高效能IC與Discrete用量，成熟製程需求續強，尤以電源管理相關最明顯。

展望後市，市場認為，世界先進在AI帶動下成熟製程景氣回溫訊號明確，加上與台積電（2330）合作效益逐步發酵、海外12吋新廠進度按計畫推進，讓投資人對公司2026年成長想像空間升溫。

AI 世界先進 晶圓代工廠

