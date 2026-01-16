快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

隨著台美貿易協議定調、對等關稅上限降至15%，政策不確定性明顯降溫，市場焦點迅速回到基本面。AI伺服器與高效能運算需求延續，AFB載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）15日展現強勁爆發力，盤中同步爆量漲停鎖死，欣興更刷新歷史最高價274元，成為資金卡位焦點。

欣興受惠於高階ABF載板營收成長及產品組合優化，加上楊梅廠等產線稼動率快速回升，2025年第4季營收達346.9億元，本業獲利刷新近三年紀錄。法人預期，隨稼動不足損失逐季收斂，毛利率將進入上升軌道。展望首季，隨台灣廠新設備進駐提升HDI良率，且AI需求推動ABF載板平均稼動率逼近九成，淡季不淡已成定局。

相對於欣興，景碩對2026年ABF市場持審慎態度。公司指出，雖AI、GPU及ASIC需求齊發，但由於供應商擴產積極，且部分原屬英特爾體系的產能釋出轉向，預期高層數ABF將由短缺轉向供需平衡，低層數產品仍有供過於求壓力。然而，法人認為景碩近年專注高階、淡出傳統PCB，營運最壞情況已過，評價具回升空間。

南電同樣展現營運動能，同時受惠於BT載板漲價與毛利率回升，以及ABF高階產線稼動率拉升。從2025年全年營收來看，欣興達1,312億元、年增13.75%，南電401億元、年增24.44%，景碩393億元、年增28.9%。

在關稅制度明確化及AI需求具長期能見度的背景下，法人認為載板產業「股價修復行情」已正式啟動，後續產能配置與高階產品議價力將是盤面最重要的觀察指標。

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

台股指數16日開高走高，接近午盤上漲約550點，其中，台積電及台達電合計貢獻漲點約450點。

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

世界先進 AI 題材續燒攻漲停！方略：2026就一個字「AI」

晶圓代工廠世界先進（5347）16日盤中買盤湧入，股價一路走高並攻上漲停價139.5元，大漲12.5元；成交量放大至5....

關稅警報解除 ABF 三雄爆量漲停、欣興創天價

隨著台美貿易協議定調、對等關稅上限降至15%，政策不確定性明顯降溫，市場焦點迅速回到基本面。AI伺服器與高效能運算需求延...

載板三雄同步亮燈漲停 資金回流高階 ABF

台股16日載板族群火力全開，ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）盤中同步攻上漲停，走勢呈現...

