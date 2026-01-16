快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股16日載板族群火力全開，ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）盤中同步攻上漲停，走勢呈現「一路拉高後鎖住」的強勢格局。欣興來到274元、景碩衝上192.5元、南電也強彈至289.5元，三檔齊步噴出，市場氣氛轉趨熱絡。

法人解讀，載板三雄今天之所以能集體噴出，主因仍是AI／HPC長線需求帶動高階封裝與載板用量提升。台積電（2330）15日法說會釋出偏多訊號，董事長魏哲家指出AI動能仍非常正面，並預期2026年將是另一個強勁成長年份，全年營收（美元）可望接近三成成長；外資也關注台積電看好AI帶動、資本支出維持高檔，凸顯供應鏈擴產潮延續，進一步強化市場對先進封裝鏈的信心。

景碩因應AI與HPC拉貨正積極擴充產能，業界估ABF、BT載板仍有逐季調價空間；短線在T-glass玻纖布供給吃緊背景下，BT載板供需維持緊俏，報價也逐步反映成本上揚。生成式AI與HPC推動先進封裝加速演進，單台AI伺服器導入更多GPU，帶動高階ABF載板面積與層數同步升級，使需求增速明顯高於傳統伺服器配置。

展望今年，市場也把焦點放在三雄各自的成長主線與獲利彈性。欣興被看好在AI GPU與AI ASIC載板需求延續下，搭配高階HDI等產品動能，成長引擎更趨多元；南電則受惠BT載板調價與毛利率修復，加上ABF稼動率回升帶動產品組合改善，市場預期營運改善力度可望放大；景碩除了AI／HPC擴產題材持續發酵，材料供給偏緊也推升其議價空間想像。

相關新聞

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

台股指數16日開高走高，接近午盤上漲約550點，其中，台積電及台達電合計貢獻漲點約450點。

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

世界先進 AI 題材續燒攻漲停！方略：2026就一個字「AI」

晶圓代工廠世界先進（5347）16日盤中買盤湧入，股價一路走高並攻上漲停價139.5元，大漲12.5元；成交量放大至5....

關稅警報解除 ABF 三雄爆量漲停、欣興創天價

隨著台美貿易協議定調、對等關稅上限降至15%，政策不確定性明顯降溫，市場焦點迅速回到基本面。AI伺服器與高效能運算需求延...

載板三雄同步亮燈漲停 資金回流高階 ABF

台股16日載板族群火力全開，ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）盤中同步攻上漲停，走勢呈現...

