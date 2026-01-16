封測「漲價潮」點火！南茂盤中亮燈漲停、成交衝近50億

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
南茂台南據點外觀。照片／公司提供。
記憶體封測族群再度成為盤面焦點，南茂（8150）16日買盤湧入，股價開高走高，盤中攻上67.7元亮燈漲停、上漲6.10元；目前成交量約7.5萬張、成交金額約49億元，走勢明顯強於大盤。

記憶體晶片缺貨與報價走升的熱潮，已延伸到後段封測端，封測廠在訂單蜂擁而入下，啟動或醞釀對不同客戶、不同產品線調價，漲幅從高個位數到二位數不等，相關漲價效益可望陸續發酵。 同時，南茂在此波市況下「訂單滿載」，產能利用率直逼滿載，近期並積極收購機台因應，且在調價進行下，傳出南茂訂單滿載仍僅能滿足客戶約八成需求，市場對後續再度調價的預期升溫。

就產品結構來看，南茂DRAM封測以DDR4為主、占比約七至八成；並已導入DDR5封裝量產，客戶來自美國與台灣，現階段仍屬少量生產、可望逐季放量，利基型DRAM出貨動能也持續走強。

在產能滿載與價格上調雙重題材推升下，南茂今日再度強勢亮燈漲停。

南茂 封測

相關新聞

午盤大盤勁揚約550點！「這兩檔」貢獻達450點

台股指數16日開高走高，接近午盤上漲約550點，其中，台積電及台達電合計貢獻漲點約450點。

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

世界先進 AI 題材續燒攻漲停！方略：2026就一個字「AI」

晶圓代工廠世界先進（5347）16日盤中買盤湧入，股價一路走高並攻上漲停價139.5元，大漲12.5元；成交量放大至5....

關稅警報解除 ABF 三雄爆量漲停、欣興創天價

隨著台美貿易協議定調、對等關稅上限降至15%，政策不確定性明顯降溫，市場焦點迅速回到基本面。AI伺服器與高效能運算需求延...

載板三雄同步亮燈漲停 資金回流高階 ABF

台股16日載板族群火力全開，ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）盤中同步攻上漲停，走勢呈現...

