封測「漲價潮」點火！南茂盤中亮燈漲停、成交衝近50億

記憶體封測族群再度成為盤面焦點，南茂（8150）16日買盤湧入，股價開高走高，盤中攻上67.7元亮燈漲停、上漲6.10元；目前成交量約7.5萬張、成交金額約49億元，走勢明顯強於大盤。

記憶體晶片缺貨與報價走升的熱潮，已延伸到後段封測端，封測廠在訂單蜂擁而入下，啟動或醞釀對不同客戶、不同產品線調價，漲幅從高個位數到二位數不等，相關漲價效益可望陸續發酵。 同時，南茂在此波市況下「訂單滿載」，產能利用率直逼滿載，近期並積極收購機台因應，且在調價進行下，傳出南茂訂單滿載仍僅能滿足客戶約八成需求，市場對後續再度調價的預期升溫。

就產品結構來看，南茂DRAM封測以DDR4為主、占比約七至八成；並已導入DDR5封裝量產，客戶來自美國與台灣，現階段仍屬少量生產、可望逐季放量，利基型DRAM出貨動能也持續走強。

在產能滿載與價格上調雙重題材推升下，南茂今日再度強勢亮燈漲停。