快訊

直播／台美關稅拍板15%不疊加！賴清德總統上午11點將發表重要談話

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

上銀領軍工具機族群強漲 恩德、協易機、福裕亮燈漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為工具機業者示意圖。 （本報系資料庫）
圖為工具機業者示意圖。 （本報系資料庫）

上銀（2049）16日領軍工具機強漲，恩德（1528）、福裕（4513）及協易機（4533）亮燈漲停展現補漲氣勢；包括：東台（4526）、直得（1597）、程泰（1583）、高鋒（4510）、全球傳動（4540）、瀧澤科（6609）、 百德（4563）、 亞崴（1530）、喬福（1540）等工具機概念股近一周漲幅平均約10%。

群益投顧表示，台美達成協議關稅15%，主要在於關稅稅率與競爭對手國相同，讓工具機業者具相同競爭地位而有利。國泰期貨2025年的報告顯示，工具機產業先前的關稅稅率高於主要競爭對手日本及歐盟，如再加上新台幣升值影響，將打擊台灣工具機業的出口競爭力。台灣對美國出口占比約 15.4%；台灣工具機關鍵零組件的部分，占比約 7.4%。台廠方面，美國營收占比較高的公司包括百德、亞崴、程泰。

工具機 關稅

延伸閱讀

台美關稅拍板15%不疊加！賴清德總統上午11點將發表重要談話

美規車降稅再等等 鄭麗君：開放台灣市場細節數周才有共識

美對台對等關稅15％ 勤業眾信：美半導體戰略藍圖底定 牽動供應鏈調整

台美關稅15%協議拍板 群益投顧：這六大族群將受惠

相關新聞

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅拍板！台股慶祝創高…開高走高漲逾500點 台積電開高45元

台股16日開盤指數上漲34.05點，開盤指數為30,844.63點；多頭持續強攻，指數再度勁揚逾500點。台積電（233...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

台股千元俱樂部愈來愈熱鬧…股王帶頭衝 30千金合體

台股股王信驊昨（15）日發威，終場大漲670元收8,755元，飆上新天價之際，收盤更是首見30千金合體，加上大型金控、台...

對美談判和台積電法說結果 台股以正面反應 早盤大漲逾500點

台美經貿對等關稅談判結果出爐，再加上台積電法說報喜，台股今日一開盤就大漲528.81點盤中最高來到31339.39點新高...

台積電今年現金股息 24元起跳

台積電2025年獲利創新高，今年營運持續衝鋒，有望再寫新猷，公司昨（15）日強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。