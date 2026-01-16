上銀領軍工具機族群強漲 恩德、協易機、福裕亮燈漲停
上銀（2049）16日領軍工具機強漲，恩德（1528）、福裕（4513）及協易機（4533）亮燈漲停展現補漲氣勢；包括：東台（4526）、直得（1597）、程泰（1583）、高鋒（4510）、全球傳動（4540）、瀧澤科（6609）、 百德（4563）、 亞崴（1530）、喬福（1540）等工具機概念股近一周漲幅平均約10%。
群益投顧表示，台美達成協議關稅15%，主要在於關稅稅率與競爭對手國相同，讓工具機業者具相同競爭地位而有利。國泰期貨2025年的報告顯示，工具機產業先前的關稅稅率高於主要競爭對手日本及歐盟，如再加上新台幣升值影響，將打擊台灣工具機業的出口競爭力。台灣對美國出口占比約 15.4%；台灣工具機關鍵零組件的部分，占比約 7.4%。台廠方面，美國營收占比較高的公司包括百德、亞崴、程泰。
