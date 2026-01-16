台美協議達陣 台股上看36,000點 但盧特尼克「這段話」恐沖淡樂觀氛圍

台灣與美國敲定貿易協議，且關稅稅率與日本、南韓相同，且半導體享有關稅優惠，汽車零組件、木材與木製衍生品稅率從25%降至最高15%，可望讓傳統產業「歡聲雷動」，台股長線有望上看36,000點，但美國商務部長盧特尼克仍預留未來擴大施壓的伏筆，可能抑制樂觀氛圍。

台股今（16）日開盤後一度狂漲超過500點，直接突破31,000點關卡，隨後略有拉回，10時22分時上漲428點至31,239點。

根據台美貿易協議，台灣輸美產品的對等關稅稅率為15%，非專利藥品、飛機零組件和無法獲得的自然資源，將享有零關稅，且台灣擁有針對晶片業232國安關稅的免稅配額，與若台積電（2330）等台灣業者的美國產能掛鉤。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇說，台美關稅協議的結果優於預期，加上台積電法說會對營運的展望甚佳，確立了半導體與人工智慧（AI）長線發展，受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。他長期看好台股上看36,000點。

而且，對等關稅降至15%、又不疊加，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點，有望大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭不至落後。

李鎮宇認為，對於電子產業，影響甚微。因為目前多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國大陸的晶片須課稅，而這會多由客戶吸收。

台灣經濟研究院院長張建一指出，台灣算是拿到「逆差國最優惠稅率」，傳統產業應該「歡聲雷動」非常高興。他強調，台灣也是美國公布第一個獲得半導體等最優惠待遇國家，凸顯美方將台灣視為半導體重要戰略夥伴。對美投資方面，台灣也是各國中唯一以供應鏈合作為目的的自主投資，而非如日韓直接由美方指定現金投資，且直接投資金額2,500億美元，比日韓低。

前駐歐盟大使、現為中華經濟研究院副研究員李淳也表示，台灣對美國的投資金額2,500億美元，符合預期，且投資方式享有很大的自主空間。

他認為，台美貿易協議最大特色，還是隨著美國公布232調查初步結果，台灣是全世界和美國針對232條款高科技調查達成協議的夥伴。目前看來爭取到最優惠條件，相信會是各國都想要追求的樣板。

不過，專家指出，盧特尼克受訪時表示，若台灣為在美國設廠，將面臨100%關稅，顯示台灣作為關鍵供應鏈的供應風險只是暫緩、消失，況且美國仍可能對晶片課徵更廣泛的國安關稅。

此外，台美協議也可能助長台積電產能能否及時滿足需求的憂慮，至少美國要求台積電要在亞利桑那州多蓋四座廠，可能讓台積電要及時而有效率地擴增產能計畫，更加複雜。