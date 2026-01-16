台美關稅15%協議拍板 群益投顧：這六大族群將受惠

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台美關稅15%協議拍板，群益投顧指出，若根據法源依據IEEPA條款，傳統產業為這次協議的最大受惠者。機械、塑橡膠、化學、重電與電纜等產業將會得益，主要在於關稅稅率與競爭對手國相同。凡產地在台灣且以外銷美國為主的族群，如工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫與運動器材等，將因關稅競爭力提升而受惠。

群益投顧表示，2025年來自美國訂單占台灣總接單約36.8%，台灣的主力資訊通訊等終端產品（如伺服器、顯示卡、網通產品等）的接單主要來自歐美地區，因為電子業如半導體與傳統產業在台自製率較高，美方於2026年1月14日公布第一波232半導體關稅，僅先對部分晶片（伺服器、顯示卡及電腦零組件先進運算晶片）課徵25%關稅，但依據美方所公布政策，未來可能持續對更多半導體產品加徵關稅，或調整半導體關稅稅率。由於美方已承諾給予台灣半導體、半導體衍生品業者最優惠待遇，將大幅降低台灣半導體相關業者在美國市場布局的不確定性。

台美長時間的對等關稅談判終於結束，行政院公告台美經貿工作小組達成多項談判目標，包括台灣對等關稅降至15%且不疊加最惠國待遇、擴大5,000億美元供應鏈投資合作及多項232關稅最惠國待遇。

台美關稅

