這兩檔低價股領軍 盤面最強指數漲幅逾9%
玻璃陶瓷指數16日勁揚逾百點，指數突破100.49點，漲幅超過9%，中釉（1809）及台玻（1802）領軍衝高，台玻41.8元亮燈漲停，中釉開盤後走高至22.75元漲停。
台玻具玻纖布題材，中釉則擁太空發展遠景。中釉開發低介電玻璃及電子級玻璃材料產品，將產品應用延伸至電子、半導體產業，也搭上近期最夯的太空展業題材。
台玻的玻璃纖維布，電子產業任何一個 Microchip 都需要 PCB，從 Notebook、手機、iPad，到 5G server、AI server 都需要用。市場出現缺料搶單現象，推升台波股價。台玻高階玻纖布在手訂單已滿至 2027 年，預估2026年高階玻纖布將新增四至五成產能。
