台積喊話電力要穩！帶動「售電三雄」泓德等早盤股價齊漲停

聯合報／ 記者簡永祥 ／台北即時報導
泓德能源定明年為海外元年，將以四大策略衝刺儲能與電力交易版圖。圖／泓德能源提供
泓德能源定明年為海外元年，將以四大策略衝刺儲能與電力交易版圖。圖／泓德能源提供

台積電董事長暨總裁魏哲家昨日在法說會談到台積電大啖AI商機，卻擔心台灣電力供應不穩。台積電今日一開盤即在美國存託憑證（ADR）收盤大漲逾4%激勵，以1735元、大漲45元創天價開出，激勵半導體供應鏈同漲歡慶，但魏哲家擔心台灣電力不穩，也讓沈悶已久的售電和儲能族群，一早股價大漲表現。包括泓德能源、雲豹能源及森崴能源齊亮燈漲停。

魏哲家在法說會為近來AI會不會泡沫議題釋疑，他說：「 AI需求是真實的，但他擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能不受限制地擴展產能。」

據了解，台積電在海外設新廠包含美國、日本及德國等地已獲得穩定的供電承諾，在台灣擴產的電力供應也是業界關注狀況。台灣半導體產業協會先前指出，台灣目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，衝擊產業國際競爭力，並提出包括提高供電穩定性、強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制等三大建議。雖然政府承諾供電，但長期能源政策大方向不明，讓半導體製造業擔心在台灣投資擴產能否有穩定電力。

泓德能源和雲豹能源和森崴能源，是國內三大售電和儲源集團，旗下星星電力、天能綠電和富威電力，衝刺綠電售電都有不錯成績，雖然三大集團近期均遭遇太陽能開發案受阻，股價表現低迷，但隨著台積電點出台灣供電不穩的議題，預料可驅動政府加速綠電開發和強化電網韌性，為售電和儲能帶來轉機。

