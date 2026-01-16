台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積電ADR周四大漲4.44%，16日股價跳空以1,735元開出，上漲45元，市值增至44兆9,928億元，雙雙創下歷史新高。

台積電公布2025年第4季財務報告，單季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創歷史新高；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%，創歷史新高；每股純益19.5元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），年增35%。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%；2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率為48.3%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成；台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

台積電ADR周四收341.64美元，較台北交易溢價27.68%，台積電早盤以1,735元開出， 再創歷史新高， 盤中略有壓回，一度回到1,715元， 盤中漲幅逾1%；台積電再創新高， 領軍台股大盤指數衝上31,000點，盤中一度衝達31,339.39點，上漲528.81點。