經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

對美談判和台積電法說結果 台股以正面反應 早盤大漲逾500點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
扮演關鍵樞紐的台積電今日一開盤就大漲，達到每股1735元的新天價。（路透）
台美經貿對等關稅談判結果出爐，再加上台積電法說報喜，台股今日一開盤就大漲528.81點盤中最高來到31339.39點新高價位，尤其是扮演關鍵樞紐的台積電一開盤就大漲，達到每股1735元的新天價，雖然之後略拉回但仍在1720元之上，大盤在10分鐘之內成交量就已經超過1500億元，大盤指數目前在31200點附近。

台新投顧副董事長李鎮宇表示，由於談判結果優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展，因此台股高點將上看 36,000 點，受惠族群將包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。

李鎭宇認為這次談判的結果有三大亮點，包括：1、成功確認「對等關稅15%不疊加」；2、半導體及衍生品享最優惠待遇；3、針對台灣對美貿易順差現狀，透過多輪磋商，成功化解232條款關稅威脅。

台新投顧分析，傳統產業為本次最大受惠者產地，在台灣且外銷美國為主產業將大幅受惠。

李鎮宇表示， 重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。同時，金融業2,500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，打入美國市場。

李鎮宇表示，多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅，且多由客戶吸收，因此電子產業影響甚微。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電周邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。

