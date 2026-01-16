外資調升記憶體的華邦電、南亞科、力積電、旺宏、愛普目標價
美系大行直接認為記憶體沒有轉負面的理由，調升記憶體的華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）及愛普（6531）目標價。外資觀察DDR4/DDR3、NOR及SLC/MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享HBM成長動能。
*DDR：DDR4 2026年第1季價超過50%，有望持續推升第2季價格，並擴散至DDR3。
*NOR: 2026年第1季有望漲價30%，資料中心機會增加。
*NAND：供給大幅削減，可能推升MLC/SLC 第1季價格高達 50%
關於力積電，券商認為P5廠具備足夠產能支援 WoW/混合鍵合（HB）堆疊。
關於愛普，預期一位美國客戶採用帶動 IPD 業務強勁成長（CoWoS-S）。
