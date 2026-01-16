外資調升記憶體的華邦電、南亞科、力積電、旺宏、愛普目標價

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
美系大行直接認為記憶體沒有轉負面的理由，調升記憶體的華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）及愛普（6531）目標價。外資觀察DDR4/DDR3、NOR及SLC/MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享HBM成長動能。

*DDR：DDR4 2026年第1季價超過50%，有望持續推升第2季價格，並擴散至DDR3。

*NOR: 2026年第1季有望漲價30%，資料中心機會增加。

*NAND：供給大幅削減，可能推升MLC/SLC 第1季價格高達 50%

關於力積電，券商認為P5廠具備足夠產能支援 WoW/混合鍵合（HB）堆疊。

關於愛普，預期一位美國客戶採用帶動 IPD 業務強勁成長（CoWoS-S）。

相關新聞

台積電魏哲家掛保證：今年強勁成長 股價飆1,735元天價、市值44.9兆

台積電（2330）法說會大報佳音，董事長魏哲家表示，今年將又是強勁成長的一年，估全年美元營收將年增近3成，再創新高，台積...

台美關稅拍板！台股慶祝創高…開高走高漲逾500點 台積電開高45元

台股16日開盤指數上漲34.05點，開盤指數為30,844.63點；多頭持續強攻，指數再度勁揚逾500點。台積電（233...

台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的...

台股千元俱樂部愈來愈熱鬧…股王帶頭衝 30千金合體

台股股王信驊昨（15）日發威，終場大漲670元收8,755元，飆上新天價之際，收盤更是首見30千金合體，加上大型金控、台...

對美談判和台積電法說結果 台股以正面反應 早盤大漲逾500點

台美經貿對等關稅談判結果出爐，再加上台積電法說報喜，台股今日一開盤就大漲528.81點盤中最高來到31339.39點新高...

台積電今年現金股息 24元起跳

台積電2025年獲利創新高，今年營運持續衝鋒，有望再寫新猷，公司昨（15）日強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的...

