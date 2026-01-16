台美談判優於預期 台新投顧：台股中長線上看36,000點

台美關稅談判取得重大突破！不僅確立半導體、AI產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識下，台新投顧副總黃文清表示，將有助台股中長線走勢，指數上看36,000點。黃文清指出，此次台美談判的三大焦點，在於成功確認「對等關稅15%不疊加」；最優惠待遇：半導體及衍生品享最優惠待遇；化解威脅：針對台灣對美貿易順差現狀，透過多輪磋商，成功化解232條款關稅威脅。

四大突破重點上，第一，取得「最優惠盟國待遇」，關稅降至15%後，稅率不疊加原MFN稅率，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點；提升競爭力方面，大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。

第二，全球首例！半導體關稅最優惠。配額免稅：美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率。豁免保障：台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性。擴大範圍：優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。

第三，獨創「台灣模式」供應鏈合作。自主投資：不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。資金支持：企業自主投資2,500億美元（半導體AI、能源），政府並提供最高2, 500億美元之信用保證額度支持。資源協助：美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

第四，全球AI供應鏈戰略夥伴。雙向投資：美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）。金融支持：美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

對台股影響上，黃文清表示，台美協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與AI長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看36,000點。

在電子產業方面，由於多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅（多由客戶吸收）。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。

傳統產業方面，為本次台美談判的最大受惠者！其中，產地在台灣、且外銷美國為主的產業將大幅受惠；重點族群包括具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材；金融業方面，2,500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。