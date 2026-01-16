台美關稅拍板！台股慶祝創高…開高走高漲逾500點 台積電開高45元

台股16日開盤指數上漲34.05點，開盤指數為30,844.63點；多頭持續強攻，指數再度勁揚逾500點。台積電（2330）開盤價1,735元，上漲45元。台股指數與台積電再度刷新高。

群益投顧表示，留意前期利多已一定程度反應，加上台股相對美股那指基期明顯偏高，衝高留意轉趨震盪風險，避免過度追高，逢高汰弱留強應對。台股相對美股NASDAQ指數基期明顯偏，而背景又是美國產業巨頭存估值評價承壓風險，台股主連動的電子題材股風險偏高。關稅預期受惠概念股為主軸，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.低基期補漲概念股─低基期補漲概念股大致有三：第一是強勢電子題材如太空概念的百一（6152）；第二是工具機相關為主軸的預期關稅調降受惠概念股；第三則是具備風險趨避概念的個別股，如生技的共信-KY（6617）、軍工的⻑榮航太（2645）與遊戲股的鈊象（3293）等。關稅預期受惠概念股為主軸，擇強守技術面短線應對。

2.AI概念為主的工具機股─工具機族群是後續相對有機會受惠多重利多挹注的區塊。除了市場對輸美關稅降為15%的挹注期待外，農曆春節後在3月底，台灣國際工具機展（TMTS）聚焦人工智慧（AI）、智慧製造，也將形成族群（AI概念為主）題材增溫挹注。

周四（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,442.44點，上漲292.81點、漲幅0.6%；S&P500指數上漲0.26%；那斯達克指數上漲0.25%；費半指數上漲1.76%。台積電ADR漲4.44，收在341.64美元，較台北交易溢價27.68%。

摩根士丹利和高盛公布樂觀財報，推動股價大漲，同時，亞洲市場最高企業台積電的亮眼業績緩解AI牛市動力可持續性的信心，也帶動美國晶片股走高。

三大法人周四集中市場合計賣超86.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.2億元，投信賣超26.1億元，自營商（自行買賣）賣超12.5億元，自營商（避險）賣超45.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,050口至9,171口，其中，外資淨空單增加1,173口至35,130口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加635口至11,682口。

選擇權未平倉量部分，01月F3大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在32,000點，月賣權最大OI落在30,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.51下降至1.19。VIX指數上升0.04至22.67。外資台指期買權淨金額5.1億元 ; 賣權淨金額0.14億元。整體選擇權籌碼面偏空。