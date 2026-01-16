台美關稅突破！傳產工具機、半導體最大贏家 法人：台股上看36,000點

針對台美經貿對等關稅談判的最新進展，台新投顧16日指出，此次談判成果優於市場預期，不僅成功達成「對等關稅15％不疊加」的共識，更針對半導體、AI產業爭取到全球首例的優惠配額與豁免保障，有效化解232條款關稅威脅；台新投顧對台股長線展望表示樂觀，預期指數高點有望上看36,000點。

台新投顧指出，本次談判的核心突破在於確立台灣享有「最優惠盟國待遇」。雙方達成共識，關稅將降至15％且不與原MFN（最惠國待遇）稅率疊加，使台灣工具機與傳統產業得以與日、韓、歐盟站在相同的競爭起點。

此外，本次協議獨創「台灣模式」供應鏈合作。不同於日、韓被指定現金投資，台灣以自主投資2,500億美元於半導體、AI及能源產業為主，並獲得政府最高2,500億美元的信用保證額度支持，美方則承諾在土地、水電、稅務及簽證等資源上給予全力協助。

總體來看，四大突破要點解析如下：一、取得最優惠盟國待遇，關稅15％不疊加，大幅提升台灣工具機與傳統產業在美市場的競爭優勢。二、全球首例半導體優惠，美方給予特定配額免稅，並豁免台灣業者赴美設廠所需之原物料與設備關稅，範疇涵蓋汽車零組件、航空、鋼鋁銅衍生品等。

三、金融與資源全力支持，透過2,500億美元信用保證，降低台廠赴美設廠貸款成本，強化金融業在美競爭力。四、AI供應鏈戰略合作，美國EXIM與DFC將支持美方私部門投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）。

針對台股影響，台新投顧認為，傳統產業為本次協議的最大受惠者。凡產地在台灣且以外銷美國為主的族群，如工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫與運動器材等，將因關稅競爭力提升而受惠。

在電子產業方面，由於多數晶片維持免稅，整體影響甚微；然而，信保基金的設立將顯著降低台積電（2330）周邊供應鏈（如廠務、半導體化材等）赴美設廠的誘因與獲利保障。

法人也說，本次協議成果優於預期，結合台積電法說會的正面展望，確立了半導體與AI的長線成長趨勢，受惠族群包含廠務、先進設備、先進封裝及特用化學，在基本面與政策面雙重利多支撐下，台股長線發展可期。