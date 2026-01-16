快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

美台財報季 多空風向球

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股反映台積電（2330）法說會行情，蓄勢衝關31,000點。投顧指出，南亞科、力成、特斯拉、微軟等美、台科技大廠陸續於下半月揭露財報及營運展望，釋出的記憶體市況及AI變現能力等訊息，是攸關台股後市的多空風向球。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，台積電無論對於中長期毛利率預估、資本支出計畫或AI發展趨勢等看法，都帶給市場相當正面激勵效果，為財報季打響第一砲，預料目標價仍有上修空間，有利台股上檔空間。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清認為，台股短線急漲後，面臨修正乖離壓力，盤面資金持續尋求獲利機會，輪動速度加快，若記憶體、AI等具產業關鍵地位的重量級公司，釋出財報或營運展望利多，將可激勵多頭士氣，帶動買盤重新歸隊。

統計元月19日至元月底為止，陸續有南亞科、鴻海、台新藥、旺宏、力成、超豐、鋼聯、聯電、瑞昱、亞德客-KY等上市櫃公司將自辦法說會，或受內外資證券商邀請辦理線上法說及投資論壇。

美股除近日先行登場的摩根大通、美國銀行、高盛、摩根士丹利等銀行股外，網飛、英特爾、德儀、艾司摩爾、特斯拉、微軟、蘋果等科技股將於月底前陸續接棒演出，市場觀察焦點將放在大型雲端服務供應商（CSP）的AI變現能力及現金流量。

董事長 台股 台積電

延伸閱讀

馬斯克宣布 2 月 14 日後特斯拉 FSD全面改採月訂閱 買斷制走入歷史！

特斯拉FSD改訂閱、不能再買斷！馬斯克有個「1兆美元」的理由

傳美製車關稅歸零！他憂衝擊本土車廠 車友嗨喊：百萬出頭特斯拉

人形機器人要動了 上銀、和大、宇隆等準備出貨

相關新聞

台股千元俱樂部愈來愈熱鬧…股王帶頭衝 30千金合體

台股股王信驊昨（15）日發威，終場大漲670元收8,755元，飆上新天價之際，收盤更是首見30千金合體，加上大型金控、台...

台積電今年現金股息 24元起跳

台積電2025年獲利創新高，今年營運持續衝鋒，有望再寫新猷，公司昨（15）日強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的...

台積電法說會令人驚艷 內外資再調高目標價

台積電昨（15）日法說會釋出多項令人驚艷的訊息，引發內外資法人再掀一波目標價調升潮，最新如滙豐證券升至2,400元、法巴...

美台財報季 多空風向球

台股反映台積電法說會行情，蓄勢衝關31,000點。投顧指出，南亞科、力成、特斯拉、微軟等美、台科技大廠陸續於下半月揭露財...

就市論勢／傳統伺服器 商機浮現

台股自2026開年以來表現亮眼，大盤不僅站穩3萬點且有持續向上叩關之勢。2025年引領大盤的核心驅動力AI，預期仍將是2026年的投資主軸，近期資金亦集中在相關供應鏈。雖然聯準會1月降息機率低，但降息趨勢不變，且5月新任聯準會主席上任後，下半年有機會加速降息，整體投資氣氛偏多。

外資賣超台股逾2億 調節友達居冠、連10賣台積電

台股今天跌131.2點，收在30810.58點，三大法人同步賣超，外資由買轉賣，調節友達居冠，單日賣超逾2.9萬張；外資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。