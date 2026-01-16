美台財報季 多空風向球

台股反映台積電（2330）法說會行情，蓄勢衝關31,000點。投顧指出，南亞科、力成、特斯拉、微軟等美、台科技大廠陸續於下半月揭露財報及營運展望，釋出的記憶體市況及AI變現能力等訊息，是攸關台股後市的多空風向球。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，台積電無論對於中長期毛利率預估、資本支出計畫或AI發展趨勢等看法，都帶給市場相當正面激勵效果，為財報季打響第一砲，預料目標價仍有上修空間，有利台股上檔空間。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清認為，台股短線急漲後，面臨修正乖離壓力，盤面資金持續尋求獲利機會，輪動速度加快，若記憶體、AI等具產業關鍵地位的重量級公司，釋出財報或營運展望利多，將可激勵多頭士氣，帶動買盤重新歸隊。

統計元月19日至元月底為止，陸續有南亞科、鴻海、台新藥、旺宏、力成、超豐、鋼聯、聯電、瑞昱、亞德客-KY等上市櫃公司將自辦法說會，或受內外資證券商邀請辦理線上法說及投資論壇。

美股除近日先行登場的摩根大通、美國銀行、高盛、摩根士丹利等銀行股外，網飛、英特爾、德儀、艾司摩爾、特斯拉、微軟、蘋果等科技股將於月底前陸續接棒演出，市場觀察焦點將放在大型雲端服務供應商（CSP）的AI變現能力及現金流量。