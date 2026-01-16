台積電法說會令人驚艷 內外資再調高目標價

台股自2026開年以來表現亮眼，大盤不僅站穩3萬點且有持續向上叩關之勢。2025年引領大盤的核心驅動力AI，預期仍將是2026年的投資主軸，近期資金亦集中在相關供應鏈。雖然聯準會1月降息機率低，但降息趨勢不變，且5月新任聯準會主席上任後，下半年有機會加速降息，整體投資氣氛偏多。

2026-01-15 23:16