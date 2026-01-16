台積電法說會令人驚艷 內外資再調高目標價

快訊

經濟日報／ 記者魏興中黃彥宏／台北報導
台積電15日法說會釋出多項令人驚艷的訊息，引發內外資法人再掀一波目標價調升潮。美聯社

台積電（2330）昨（15）日法說會釋出多項令人驚艷的訊息，引發內外資法人再掀一波目標價調升潮，最新如滙豐證券升至2,400元、法巴證券升至1,990元，美銀證券則維持2,150元不變，評等均為「買進」或「優於大盤」。

本土法人則認為，台積電繳出亮眼成績單及優於市場預期的財測，不僅顯示公司對先進製程與AI需求的強勁信心，更直接帶動供應鏈「五大護國神山群」，包括廠務工程、特用化學、再生晶圓、CoWoS以及FOPLP先進封裝設備等後市看好。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電去年第4季各項營運數據全面優於市場預期，每股純益比滙豐及市場預估值各高出6%及9%。展望今年，台積電估營收年增30%，與預估值一致，但顯著高於市場共識的23%；受惠強勁AI需求帶動，預估資本支出520億美元至560億美元，不但高於市場共識的460億美元至470億美元，也高於滙豐原先偏多估計的500億美元。

