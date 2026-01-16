台股千元俱樂部愈來愈熱鬧…股王帶頭衝 30千金合體

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股股王信驊15日發威，終場大漲670元收8,755元，飆上新天價之際，收盤更是首見30千金合體。聯合報系資料照
台股股王信驊（5274）昨（15）日發威，終場大漲670元收8,755元，飆上新天價之際，收盤更是首見30千金合體，加上大型金控、台塑四寶出面表態，緩解台積電下跌壓力，終場加權指數僅跌131點收30,810點，力守5日線關卡。

台指期收盤則上演「仙人指路」戲碼，領先現貨黑翻紅漲70點收31,050點，正價差達240點，隨後台積電法說大釋利多，激勵ADR強彈逾3%，台指期夜盤一度漲至31,400點以上，有利台股今日反攻站上31,000點，續寫歷史高點。

AI伺服器需求持續強勁，法人看好信驊上季財報可望優於預期，並上修今、明年獲利展望，目標價調高至10,000元以上，激勵昨日股價最高漲至8,990元，終場收8,755元，雙雙締造台股史上新里程碑。

千金股昨日漲少跌多，除信驊外，僅川湖、創意、群聯、智邦、亞德客-KY、印能科技等逆勢收紅，但因基期相對偏低的印能科技獲外資回補，股價漲26元收1,010元，收盤首度出現30千金，法人預期，今天有機會見到31千金甚至32千金。

受市場預期美聯準會（Fed）短期維持利率不變、觀望川普關稅宣判、輝達H200銷陸卡關等影響，美股四大指數周三全數下跌，台股昨日開低一度殺低277點至30,663點，回測5日線，所幸低接買盤進場，指數收斂跌勢，成交量縮至6,719億元。

盤面權值股漲跌互見，台積電在法說前夕持續遭到外資調節，連十賣、累計賣超8.9萬張或1,508.1億元，台塑四寶及壽險雙雄等大型金控出面穩盤，力撐大盤指數維持高檔震盪。強勢族群主要分布於玻纖布、低軌衛星、不銹鋼等類股。

三大法人昨天同步賣超88.3億元，其中，外資反手調節2.1億元，主要賣超台積電、台光電、東元等；投信賣超27.7億元，連15賣、累計賣超700.4億元；自營商由買轉賣超58.4億元；八大公股行庫承接10.9億元。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等專家看法，台積電法說會令人驚艷，有助激勵多頭士氣，即使台股短線多空籌碼仍待換手，但預期農曆年前仍有高點可期，盤面類股輪動快速下，操作切忌追高殺低。

