台積電今年現金股息 24元起跳

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導
台積電2025年獲利創新高，今年營運持續衝鋒，有望再寫新猷。聯合報系資料照

台積電（2330）2025年獲利創新高，今年營運持續衝鋒，有望再寫新猷，公司昨（15）日強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的方向前進。台積電目前季配息已拉高至6元，2025年全年現金股息至少22元，2026年可望如預期自24元起跳，法人估後續朝一年發25元以上邁進不是夢。

台積電提到，先進製程成本不斷上升，加上來自全球製造足跡拓展、針對特殊製程技術的新投資，以及通貨膨脹成本等額外成本挑戰，都導致資本支出增加，即便近三年已投入1,010億美元資本支出，且未來三年還會顯著增加，公司仍將致力於為股東帶來獲利成長。

台積電配息

台積電強調，會繼續與客戶密切合作以規劃產能，同時堅守紀律，以確保在市場周期中，保持整體健康的產能利用率。定價策略將維持以策略導向，而非以機會導向，以實現價值。台積電並將與供應商共同努力，以推動更好的成本改善，還將利用卓越製造以提升晶片產量，並在晶圓廠營運中推動跨節點的產能優化，藉此支持獲利能力。

台積電指出，相信長期毛利率在市場周期中達56%以上是可實現的，台積電可以在市場周期中實現高段二十位數（high-twenties）百分比的股東權益報酬率（ROE）。

台積電強調，只要能實現可持續且健康的報酬，即便為客戶承擔了更大的資本支出投資負擔，仍能繼續投資於技術和產能以支持他們的成長，同時為我們的股東帶來長期的獲利增加。台積電將繼續致力於在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定成長的每股現金股利。

台積電季配息近年穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，看好隨著營收、獲利持續提升，推估2025年至2026年現金股息分別將為20元至24元起跳。

台積電先前已拍板2025年第1季季配息5元，第2季續配5元，2025年第3季季配息拉升至6元，換算2025年全年現金股息至少為22元，2026年可望自24元起跳，股東一年可領到的股利仍可望再拉升。

