權民獲利王抽獎 月底截止

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
權民獲利王活動截止倒數，黃金等多種好禮把握機會帶回家。證券商公會／提供
當市場震盪加劇、指數走高卻難以掌握多空方向，愈來愈多投資人選擇將資金配置於成本低、槓桿靈活且可短線操作的「權證」。

今年權證贏家特別推出了「權民獲利王」活動，讓投資人每一次的權證交易都有機會化為獎勵回饋，創造更多的驚喜。

活動參加方式非常簡單，只要在活動期間實際下單買進任一券商發行的權證，並於「權民獲利王」活動網站完成登錄，即可依買進金額獲得抽獎資格。

單筆買入1,000元=1張抽獎券，單筆買入2,000元=2張抽獎券，依此類推。買進金額愈高、抽獎次數愈多，有機會帶回豐富好禮。

本次活動總獎項高達180萬元，還更有機會把最大獎黃金帶回家。除了總獎項高之外，活動亮點還包括：

一、月月抽大獎：每月抽出175名得獎者，獎品涵蓋Dyson吹風機、Sony無線降噪耳機、千元禮券等。

二、等級加碼抽：依登錄的實際權證買入金額累積投資金額抽獎，累積金額愈多，獎品愈豪華。

更貼心的是，月月抽大獎的部分，投資人可將抽獎券自由選擇投入指定獎項抽獎箱，想抽哪個獎就抽哪個獎，讓參與更有樂趣。

這麼好康的活動只到2026年1月31日，歡迎所有投資人把握最後倒數機會，踴躍參與。

活動日期 : 2025/09/08（一） - 2026/01/31（六）23:59截止

參加方式與詳情，請至官方網站查詢或上網搜尋「權民獲利王」：

https://www.kingofwarrants.com.tw/#/

活動 權證

