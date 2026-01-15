快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

就市論勢／傳統伺服器 商機浮現

經濟日報／ 陳茹婷（野村優質基金經理人）

盤勢分析

台股自2026開年以來表現亮眼，大盤不僅站穩3萬點且有持續向上叩關之勢。2025年引領大盤的核心驅動力AI，預期仍將是2026年的投資主軸，近期資金亦集中在相關供應鏈。雖然聯準會1月降息機率低，但降息趨勢不變，且5月新任聯準會主席上任後，下半年有機會加速降息，整體投資氣氛偏多。

不過，2026年仍有難關需要克服，首先是三個關鍵產品持續缺貨，分別是T-Glass、記憶體及CoWoS，無論四大CSP業者資本支出年成長率多麼樂觀，預期自第2季起市場會開始注意到缺貨無法在短期內改善，並將影響AI整體出貨不如預期，屆時市場將反映此一不利因素，上半年大盤要持續衝高有相當難度。

投資建議

上半年行情將由持續缺貨的供應鏈及能夠拿到較多貨源的企業推動，在Google推出Gemini 3並成功吸引更多訂閱者後，CSP不再懷疑擴展定律的效益，獲得愈多算力愈有機會在AI競賽中存活，因此持續投入資本支出已成為共識。

投資主軸可分為兩個方向：首先，是不受今年AI關鍵產品短缺影響的半導體上游供應鏈；其次，可留意傳統伺服器的投資機會，過去十年此一族群年複合成長率在正負3%之內，吸引力不高，但隨著企業開始注意要將其資訊轉換為AI可以讀取的資訊，才能在AI時代獲得商機後，傳統伺服器需求可望明顯成長。

AI 降息

延伸閱讀

009816追蹤大盤、低內扣、不配息…近乎最理想的市值型ETF！拳四郎：可惜有這機制

AI 軍備競賽帶動光通訊需求激增 法人點名九檔供應鏈受惠

大陸記憶體廠擴產衝市占 龍頭長鑫科技、兆易創新等競推專案

聯發科、世芯 權證買中長期

相關新聞

台股千元俱樂部愈來愈熱鬧…股王帶頭衝 30千金合體

台股股王信驊昨（15）日發威，終場大漲670元收8,755元，飆上新天價之際，收盤更是首見30千金合體，加上大型金控、台...

台積電今年現金股息 24元起跳

台積電2025年獲利創新高，今年營運持續衝鋒，有望再寫新猷，公司昨（15）日強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的...

台積電法說會令人驚艷 內外資再調高目標價

台積電昨（15）日法說會釋出多項令人驚艷的訊息，引發內外資法人再掀一波目標價調升潮，最新如滙豐證券升至2,400元、法巴...

美台財報季 多空風向球

台股反映台積電法說會行情，蓄勢衝關31,000點。投顧指出，南亞科、力成、特斯拉、微軟等美、台科技大廠陸續於下半月揭露財...

就市論勢／傳統伺服器 商機浮現

台股自2026開年以來表現亮眼，大盤不僅站穩3萬點且有持續向上叩關之勢。2025年引領大盤的核心驅動力AI，預期仍將是2026年的投資主軸，近期資金亦集中在相關供應鏈。雖然聯準會1月降息機率低，但降息趨勢不變，且5月新任聯準會主席上任後，下半年有機會加速降息，整體投資氣氛偏多。

外資賣超台股逾2億 調節友達居冠、連10賣台積電

台股今天跌131.2點，收在30810.58點，三大法人同步賣超，外資由買轉賣，調節友達居冠，單日賣超逾2.9萬張；外資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。