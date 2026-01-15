就市論勢／傳統伺服器 商機浮現

盤勢分析

台股自2026開年以來表現亮眼，大盤不僅站穩3萬點且有持續向上叩關之勢。2025年引領大盤的核心驅動力AI，預期仍將是2026年的投資主軸，近期資金亦集中在相關供應鏈。雖然聯準會1月降息機率低，但降息趨勢不變，且5月新任聯準會主席上任後，下半年有機會加速降息，整體投資氣氛偏多。

不過，2026年仍有難關需要克服，首先是三個關鍵產品持續缺貨，分別是T-Glass、記憶體及CoWoS，無論四大CSP業者資本支出年成長率多麼樂觀，預期自第2季起市場會開始注意到缺貨無法在短期內改善，並將影響AI整體出貨不如預期，屆時市場將反映此一不利因素，上半年大盤要持續衝高有相當難度。

投資建議

上半年行情將由持續缺貨的供應鏈及能夠拿到較多貨源的企業推動，在Google推出Gemini 3並成功吸引更多訂閱者後，CSP不再懷疑擴展定律的效益，獲得愈多算力愈有機會在AI競賽中存活，因此持續投入資本支出已成為共識。

投資主軸可分為兩個方向：首先，是不受今年AI關鍵產品短缺影響的半導體上游供應鏈；其次，可留意傳統伺服器的投資機會，過去十年此一族群年複合成長率在正負3%之內，吸引力不高，但隨著企業開始注意要將其資訊轉換為AI可以讀取的資訊，才能在AI時代獲得商機後，傳統伺服器需求可望明顯成長。