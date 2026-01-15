快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證進駐亞資高雄專區

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券進駐亞資中心高雄專區，由凱基證券副董事長糜以雍（左三）、高雄市經發局副局長林廖嘉宏（右三）代表出席開業剪綵。凱基證／提供
凱基證券進駐亞資中心高雄專區，由凱基證券副董事長糜以雍（左三）、高雄市經發局副局長林廖嘉宏（右三）代表出席開業剪綵。凱基證／提供

在政府積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」政策架構下，凱基證券因應高資產客戶跨境財富管理需求持續升溫，深化高端財管服務布局，正式進駐高雄資產管理專區，以實際行動響應政府政策。

凱基證券提供國際證券業務分公司（OSU）及境內高資產客戶更具彈性與深度的跨境投資與資產配置服務，協助境外客戶與高資產客戶提升整體財務規劃效率與完整性，滿足客戶日益多元且精緻的財務需求。

凱基證券進駐高雄資產管理專區的首波業務試辦，選定位於高雄精華地段之一的三多分公司作為主辦據點。業務規劃響應政府「留財與引資並重」的政策方向，針對OSU境外及境內高資產客戶，開放配置未具投信資格之境外基金，協助客戶因應不同市場環境，靈活調整資產配置策略。

OSU境外客戶及境內高資產客戶透過信託平台購買金融商品時，得以突破既有商品上架審查的時間限制，加快國際優質商品引進節奏，提升投資布局的即時性及多元性，強化資產配置彈性。

凱基證券此次進駐高雄資產管理專區，不僅讓境內外客戶高資產客戶在同一平台享有完整產品與服務選擇，也充分展現集團「ONE KGI」整合優勢，將攜手集團子公司OBU及OIU辦理共同行銷、合作推廣或聯合開戶作業等服務，為境外客戶打造流程更順暢、服務更完整的一站式金融服務體驗。

為滿足高資產客戶實質需求，凱基證券提供全方位財富管理解決方案，持續推動差異化產品策略深化團隊專業力，多年前即領先證券同業首創「專家團隊（Wealth Advisors, WA）」，由法律、稅務、投資及保險等領域專家組成，以家族辦公室模式為高資產客戶提供專業諮詢服務與客製化規劃。

同時與外部專業機構合作產製「財富傳承稅務指南」等實體工具書，協助客戶在資產配置、稅務安排與世代傳承規劃，取得更清晰且可執行方向。

凱基證券將持續深化高端服務能量，致力成為高資產客戶與家族信賴的財富管理首選券商，以全方位金融夥伴角色陪伴客戶穩健布局全球資產。

凱基證 高雄 商品

延伸閱讀

青少年高爾夫巡迴賽高雄開打 助南部選手站上國際

逾期8年雞排未流市面 高雄業者遭裁罰30萬元

高雄旗山橋洞下驚見乾屍！外表「蠟化」無法辨識身分

初選勝出謝票 賴瑞隆：團結的民進黨會贏得大選

相關新聞

台股千元俱樂部愈來愈熱鬧…股王帶頭衝 30千金合體

台股股王信驊昨（15）日發威，終場大漲670元收8,755元，飆上新天價之際，收盤更是首見30千金合體，加上大型金控、台...

台積電今年現金股息 24元起跳

台積電2025年獲利創新高，今年營運持續衝鋒，有望再寫新猷，公司昨（15）日強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的...

台積電法說會令人驚艷 內外資再調高目標價

台積電昨（15）日法說會釋出多項令人驚艷的訊息，引發內外資法人再掀一波目標價調升潮，最新如滙豐證券升至2,400元、法巴...

美台財報季 多空風向球

台股反映台積電法說會行情，蓄勢衝關31,000點。投顧指出，南亞科、力成、特斯拉、微軟等美、台科技大廠陸續於下半月揭露財...

凱基證進駐亞資高雄專區

在政府積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」政策架構下，凱基證券因應高資產客戶跨境財富管理需求持續升溫，深化高端財管服務布...

權民獲利王抽獎 月底截止

當市場震盪加劇、指數走高卻難以掌握多空方向，愈來愈多投資人選擇將資金配置於成本低、槓桿靈活且可短線操作的「權證」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。