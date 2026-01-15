如何進行全球存股？富達建議掌握三原則

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達永續發展全球存股優勢基金經理人布魯爾（Jochen Breuer）表示，對願意放眼全球的投資人而言，2026年投資機會遠比少數熱門股更加豐富。在評價偏高、地緣政治雜音頻傳、總體經濟訊號轉變的背景下，建議聚焦「優質」、「評價」、「收益」三原則，以強化投資組合韌性。

布魯爾建議，首先，優先選擇資產負債表穩健、現金流可預測、管理團隊與小股東利益一致的優質企業。第二，嚴守評價紀律，在錯誤價格買入優質企業也可能成為劣質投資。因此，在市場接近高點之際，評價紀律格外重要。第三，採取收益型策略。

布魯爾指出，歷史數據顯示，股息約貢獻股票總報酬的一半，且往往高於通貨膨脹。不過，收益並非單純追逐高殖利率，而是在不犧牲品質的前提下，尋找可持續發放且增長的股息來源。如果搭配運用選擇權等工具，更有助透過優質股息企業加乘收益。

許多投資人誤認為美國以外市場缺乏亮點，但布魯爾強調，事實上，支撐人工智慧（AI）的全球價值鏈，包括晶片製造、資料儲存、測試設備及硬體基礎建設等，主要集中在亞洲與歐洲。許多具全球主導地位的電子支付、旅遊科技、記憶體、晶圓代工、工業自動化及硬體供應鏈等企業，都位於美國以外的地區。

此外，布魯爾表示，亞洲主要市場的公司治理改革持續推進。從南韓的「增值計畫」，到中國大陸與新加坡在公司治理及股東回報改善，都為投資人提供更廣闊的投資機會。

貨幣走勢也扮演重要角色。布魯爾指出，市場普遍預期美元走弱，這通常有利新興市場及非美資產。配合非美市場評價相對合理，使歐洲與亞洲更具投資價值。

