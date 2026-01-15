外資賣超台股逾2億 調節友達居冠、連10賣台積電
台股今天跌131.2點，收在30810.58點，三大法人同步賣超，外資由買轉賣，調節友達居冠，單日賣超逾2.9萬張；外資連10賣台積電，合計賣超逾8.9萬張。外資今天買超名單中，華新以逾8.1萬張居冠，其次為南亞逾6.9萬張。
台股今天跌131.2點，收在30810.58點，成交值新台幣6480.66億元。三大法人同步賣超，合計賣超86.91億元，其中，自營商賣超58.43億元，投信賣超26.19億元，外資及陸資賣超2.29億元。
值得注意的是，外資、自營商由買轉賣，投信則是連15個交易日賣超。
根據公開資訊指出，外資今天賣超前10名清單中，友達居冠，外資賣超逾2.9萬張，東元、元大台灣50（0050）分居2、3名，賣超張數分別約2.4萬張、1.4萬張，其餘依序為宏碁、主動元大AI新經濟（00990A）、緯創、群益優選非投等債、大同、台積電、復華台灣科技優息（00929）。
另外，外資今天賣超台積電逾1萬張，已連續10個交易日賣超，總計賣超逾8.9萬張。
外資買超前10大名單中，由華新居冠，外資單日買超逾8.1萬張，南亞位居第2，外資買超逾6.9萬張，接續為台新新光金、聯電、台塑、台玻、台化、康舒、燿華、凱基金。
