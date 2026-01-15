快訊

ChatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

量價雙榜五強曝光！南亞、金寶爆量鎖漲停 台積電法說後再戰高？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股15日在台積電（2330）法說前夕呈現明顯資金挪移，盤面最顯著的特徵是人氣與權值股的「大換手」。15日包括金寶（2312）、華新（1605）、南亞（1303）、康舒（6282）、富喬（1815）等5檔個股同時躋身成交值與成交量前十大榜單，成為資金集中的焦點。

在雙榜名單中，傳產權值股表現最搶眼。華新與南亞成交值均突破150億元，其中南亞更以漲停姿態展現強大吸金力，顯示投資人對穩健收益與政策題材標的高度青睞。低價電子股同樣表現活躍，金寶以38.5萬張巨量奪下人氣王，股價強鎖漲停，帶動低價股比價效應；康舒與富喬則在能源轉型與電子材料補漲題材帶動下放量上榜，漲幅亮眼，充分展現短線資金輪動的動能。

電子權值股台積電則坐穩成交值榜首，以613.54億元居冠，但股價在1,700元高點附近承壓，終場下跌20元、收1,690元。盤中資金暫時撤出，給低基期族群發揮空間。不過，盤後法說釋出上季毛利率突破62%等亮眼業績，市場仍關注台積電16日能否重拾攻勢，牽手大盤再戰新高。

整體來看，15日成交值前十大個股合計貢獻1,929.17億元，顯示資金正從高位電子股逐步流向低基期、政策題材或補漲族群。網通股兆赫（2485）以42.11%高周轉率衝上漲停，也反映短線投機熱度已明顯轉向低位階標的。若南亞、華新等傳產龍頭能持續維持「量價齊揚」的動能，將成為高位換手後大盤穩定的重要支柱。

成交量前十名
成交量前十名
成交值前十名
成交值前十名

權值股 台積電 南亞 台股

延伸閱讀

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季

台積電最後一盤爆5,096張賣單、收1,690元 法說會前1,700元失守

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

相關新聞

量價雙榜五強曝光！南亞、金寶爆量鎖漲停 台積電法說後再戰高？

台股15日在台積電（2330）法說前夕呈現明顯資金挪移，盤面最顯著的特徵是人氣與權值股的「大換手」。15日包括金寶（23...

三大法人調節近87億觀望台積電法說 金控、衛星守護5日線

台股15日受台積電（2330）法說前觀望氣氛濃厚影響，大盤震盪走跌，盤中一度下探至30,663點，5日線警鈴大作。三大法...

法說會前利多出盡…台股跌131點台積電挫20元 投顧：多頭架構不變

台股今天終場收在30810.58點，下跌131.2點，櫃買指數翻紅，續創25年新高，台積電跌20元，收1690元，低軌衛...

台積電最後一盤爆5,096張賣單、收1,690元 法說會前1,700元失守

台積電（2330）15日收盤後將召開法人說明會，市場高度關注，股價則是在法說會前夕失守1,700元，最後一盤爆5,096...

市場靜待台積法說小跌20元 台股震盪收30,810點、下跌131點

市場靜待台積電（2330）法說會，台股15日開低震盪，盤中最低一度達30,663點，終場跌幅收斂，收在30,810點，下...

「抗空戰神」集結！13金控逆勢齊漲 獲利、配息有底氣

台股15日受美股拖累陷低檔震盪，市場觀望台積電（2330）法說之際，「抗空戰神」金融部隊正式集結。13家金控盤中全數翻紅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。