量價雙榜五強曝光！南亞、金寶爆量鎖漲停 台積電法說後再戰高？

台股15日在台積電（2330）法說前夕呈現明顯資金挪移，盤面最顯著的特徵是人氣與權值股的「大換手」。15日包括金寶（2312）、華新（1605）、南亞（1303）、康舒（6282）、富喬（1815）等5檔個股同時躋身成交值與成交量前十大榜單，成為資金集中的焦點。

在雙榜名單中，傳產權值股表現最搶眼。華新與南亞成交值均突破150億元，其中南亞更以漲停姿態展現強大吸金力，顯示投資人對穩健收益與政策題材標的高度青睞。低價電子股同樣表現活躍，金寶以38.5萬張巨量奪下人氣王，股價強鎖漲停，帶動低價股比價效應；康舒與富喬則在能源轉型與電子材料補漲題材帶動下放量上榜，漲幅亮眼，充分展現短線資金輪動的動能。

電子權值股台積電則坐穩成交值榜首，以613.54億元居冠，但股價在1,700元高點附近承壓，終場下跌20元、收1,690元。盤中資金暫時撤出，給低基期族群發揮空間。不過，盤後法說釋出上季毛利率突破62%等亮眼業績，市場仍關注台積電16日能否重拾攻勢，牽手大盤再戰新高。

整體來看，15日成交值前十大個股合計貢獻1,929.17億元，顯示資金正從高位電子股逐步流向低基期、政策題材或補漲族群。網通股兆赫（2485）以42.11%高周轉率衝上漲停，也反映短線投機熱度已明顯轉向低位階標的。若南亞、華新等傳產龍頭能持續維持「量價齊揚」的動能，將成為高位換手後大盤穩定的重要支柱。