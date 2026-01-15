三大法人調節近87億觀望台積電法說 金控、衛星守護5日線

台股15日受台積電（2330）法說前觀望氣氛濃厚影響，大盤震盪走跌，盤中一度下探至30,663點，5日線警鈴大作。三大法人15日聯手轉為賣超86.91億元，止步連二買，終場大盤下跌131.2點，收30,810.58點，成交值續降至6,480億元。

觀察15日籌碼動向，三大法人同步站在賣方。外資及陸資（不含外資自營商）微幅賣超2.29億元，操作趨於謹慎；投信則持續調節26.19億元。賣壓最重的主力來自自營商，合計賣超58.43億元，其中避險性賣壓占45.91億元、自行買賣部分則賣超12.52億元，顯示市場在三萬點高檔之際，法人避險情緒明顯升溫。

盤面上，13家金控15日展現極強的韌性，成為盤面最重要的穩盤重心。除國票金（2889）持平外，其餘12家金控全數逆勢收紅。中信金（2891）帶量強漲2.23%，終場收在50.4元，成功收復50元整數大關，表現最為強勢；元大金（2885）、台新新光金（2887）、國泰金（2882）及華南金（2880）、第一金（2892）亦聯袂揚升，有效抵銷部分權值股回落的衝擊。

此外，股王信驊（5274）盤中觸及8,890元天價，改寫台股新里程碑，終場大漲8.29%、收8,755元。而低軌衛星概念族群多頭氣勢不退，金寶（2312）漲停並以38.5萬張大量登上人氣王，兆赫（2485）、百一（6152）也同步亮燈，華通（2313）則放量強彈逾6%，顯示資金在指數回檔時，仍積極卡位具實質題材的利基型個股。