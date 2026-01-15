人氣王底家啦！低軌衛星股輪番升空 金寶爆量漲停、兆赫緊追

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股15日受台積電（2330）法說觀望氣氛影響，指數回落低檔震盪，但低軌衛星概念股持續輪動，多檔個股成交量與股價名列前茅，成為盤面焦點。金寶（2312）以385,094張成交量躍居人氣王，成交值121.81億元，帶動群體熱度持續升溫。

金寶股價已連漲5日，累計漲幅約47%，主因低軌衛星地面站訂單進入成長期，並受惠AI伺服器布局成效顯現。公司具備高壓直流輸電（HVDC）製造能力，將攜手集團內康舒搶攻AI伺服器市場，法人看好未來業績動能強勁。1月以來，金寶獲三大法人合計買超77,907張，其中外資買超75,504張，自營商買超3,894張，顯示資金持續追捧。

隨著輝達（NVIDIA）新創團隊成功在太空利用H100晶片完成AI模型訓練，馬斯克「軌道資料中心」邁向商業化，金寶作為SpaceX地面基地台主要供應商，北美產能龐大，預期2027年AI晶片送入軌道後，地面站接單動能將進一步增強。

除了AI與低軌衛星，金寶也布局次世代量子運算。公司公告投資1,000萬美元於輝達轉投資量子新創SEEQC，打造高精密常溫電子設備，並將以製造專長協助SEEQC商業部署，從代工逐步轉型為量子科技戰略夥伴。

盤面其他低軌衛星概念股亦持續輪動。兆赫（2485）、百一（6152）股價高掛漲停，燿華（2367）盤中一度觸及漲停，並以22.2萬張大量衝上人氣第五名。華通（2313）放量強彈6.42%，收141元，成交值177.23億元，排名台股第三大，顯示市場資金高度聚焦在低軌衛星及相關供應鏈題材。

資深分析師指出，台股高位震盪之際，本土資金扮演主導角色，包括ETF、中實戶資金與散戶力量，但資金有限，輪動效應明顯。布局上看好低位階族群及低軌衛星概念股，建議持續關注華通、金寶等核心標的。

